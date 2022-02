Ups, stranka Konkretno ga je konkretno pihnila pri čestitki skakalcem

Saj veste, kako je, ko športniki osvojijo vidnejši rezultat ... Vsi skočijo v zrak in hočejo del te slave, še posebej dobri so v tem politiki. Ti vedno vedo, kako pristaviti svoj lonček, da postanejo del zgodbe in pridobijo nekaj velike pozornosti tudi zase. Če ne drugega, je treba vsaj hitro čestitati na družabnih omrežjih.

Tako so po osvojeni srebrni medalji na moški ekipni tekmi v smučarskih skokih na olimpijskih igrah storili tudi v stranki Konkretno. Na facebookovi strani so čestitali srebrnim skakalcem, vendar pa k čestitki pripeli nekoliko neposrečeno fotografijo z odličjem na traku v avstrijskih nacionalnih barvah. To je še toliko bolj neugodno, ker so bili ravno Avstrijci tisti, ki so s prvega mesta po prvi seriji izrinili Slovence in tako postali olimpijski prvaki. Konkretno neposrečeno.