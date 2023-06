UCLA se je zapičila v Slovenca Jana

Jan Vide, ki velja za enega najbolj nadarjenih evropskih košarkarjev, je izbral »ameriško pot« in možnost preboja v ligo NBA preko univerzitetne košarke. Kot je razkril ugledni analitik ameriške medijske hiše ESPN Jonathan Givony, se novi veliki up slovenske košarke seli v eno od najuspešnejših univerz iz Los Angelesa, UCLA. »Jan Vide je eden od največjih evropskih talentov v svoji starostni kategoriji,« je prepričan Givony. Za 18-letnim Slovencem se je minule dni dvigoval prah, saj je Real ob nazivu najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja popeljal do evropskega naslova. Pri UCLA so že veliko prej izbrali 197 cm visokega organizatorja igre, ki je spreten v preigravanju, igra agresivno košarko in ima značaj strelca, kot so ga še opisali natančni ameriški analitiki.

»V vsem so me prepričali. Še nikomur niso namenili takšne vloge, kot jo bodo meni. Tudi oče Tomaž in mami Simona ter sestra Tina so mi pomagali, ampak na koncu sem se odločil sam. Vztrajni so bili, zato sem hitro vedel, kje bom nadaljeval kariero,« je razkril zdaj že bivši »dijak« Realove akademije, v kateri je preživel štiri leta. »Zmagovalnost in tekmovalnost sta vodili. Takoj moraš vedeti, da si stopil v velike Realove čevlje. In ni vse tako rožnato, kot bi lahko sodili po Realovem slovesu. Tu se bijejo življenjske bitke. Od enajstih igralcev mojega rodu, s katerimi smo prišli k Realu, sva le dva preživela selekcijo v štirih letih. Vmes so prihajali in odhajali številni drugi,« je Jan razkril temnejšo stran brušenja v tako tekmovalnem ozračju.

Pri Realu enakovredna šola in košarka

Ob košarki je v akademiji močan poudarek tudi na šolanju: »Pomembno je, kako uspešen si. Pritiskajo te, da se učiš in imaš dobre ocene ter si hkrati uspešen še na igrišču. Ne glede na težave, ki jih morda imaš v košarki, moraš najti čas za šolo. Na tak način se učiš organiziranosti in sprejemanja odločitev v pravem trenutku.«

Jan mora za uradni prestop v UCLA opraviti še izpit iz angleškega jezika, a z njim ne bo imel težav. Šolanje v Realu je bilo dvojezično. »Del predmetov je v španščini, del v angleščini. Špansko sem govoril po treh mesecih, po šestih sem obvladal tudi slovnico,« je povedal fant, ki je bil vedno med najboljšimi. Po slavju v Kaunasu je bil tarča številnih evropskih klubov, a prepozno: »Veliko jih je bilo, a sem že izbral UCLA in se nisem več želel ukvarjati s tem, kdo me želi,« je na hitro opravil s prepoznimi klubi košarkar, ki je športno pot začel kot nogometni vratar. Nato je še pravočasno šel po očetovih stopinjah (izhaja iz Slovanove šole in je bil prav tako zelo nadarjen igralec, op, p.).

Počitka ni imel veliko, po prihodu iz Madrida je že v reprezentančnem ritmu s selekcijo do 19 let. »Čaka nas svetovno prvenstvo, na katerem se želimo pokazati v čim boljši luči. Sredi avgusta moram že biti v ZDA. Čim prej se moram navaditi na ameriški način igre in pripravljen čakati na prestop v ligo NBA. To so moje sanje,« ima Jan pred seboj jasno začrtano pot.