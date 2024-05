Teksaška veselica še ni končana

Ko je ob polčasu Dallas zaostajal za 16 točk, ni prav nič dišalo po večeru velikega slavja v Teksasu. »Dogovorili smo se, da se ne bomo vrnili v Oklahomo, pa naj stane, kar hoče,« je bilo sporočilo v slačilnici, ki je delovalo. V drugi polovici tretje četrtine je Luka Dončić (29 točk) začel, Kyrie Irving pa nadaljeval rezultatski zasuk, ki je po zmagi s 117:116 prinesel Dallasu drugo uvrstitev v konferenčni finale v zadnjih treh sezonah.

Zvezdnika sta primaknila pričakovani delež, ključni za zmago pa so bili junaki serije Derrick Jones ml., Dereck Lively in PJ Washington, ki je s prostima metoma v zadnji sekundah postavil piko na i zmagovitemu večeru Dallasa.

14–0 je razmerje zmag in porazov Irvinga v odločilnih tekmah serije

Iz Oklahome se je pred šesto tekmo Dallas vrnil ne le s pomembno zmago in vodstvom v seriji, temveč tudi s prebujenim Dončićem. Pred domačo publiko je v koš Oklahome hitro začelo padati z vseh strani, strelski izbruh Ljubljančana pa je predramil Oklahomo, ki je z 10 ukradenimi žogami kaznovala neprevidnost domačinov in sredi tretje četrtine povedla za 17 točk. Luka in Irving (22 točk) spoznala, da je vrag odnesel šalo in v maniri tekem z LA Clippers sta začela topiti naskok mlade, pa vendar neustrašne ekipe Oklahome.

Dončić je tokrat Dorta hitro spravil v težave z osebnimi napakami in nato rešetal mrežico Oklahome. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Le zvezdniški dvojec za zmago proti prvim nosilcem ne bi bil dovolj. Lively je s 15 skoki spravljal v obup obrambo Oklahome, Derrick Jones je z 22 točkami potegnil voz naprej, ko se je soigralcem ustavilo, v zadnjih minutah se je prebudil še dotlej nevidni junak serije PJ Washington. Dve trojki sta presekali Oklahomo, Luka je z metom z ene noge z leve strani Dallas manj kot štiri minute pred koncem povedel v vodstvo, a tekma še ni bila odločena, po zabijanju Cheta Holmgrena je Oklahoma povedla s 116:115.

Luka je velik medvedek

»Luka je prvi, ki se zaveda, da uspeh ni odvisen le od njegovih metov, temveč ima ob sebi soigralce, ki jim lahko zaupa,« nesebičnost zvezdnika hvali trener Jason Kidd, v ključni akciji sezone je znova prišla do izraza. Dončić je našel Washingtona v levem kotu, ob metu za tri je Shai Gilgeous-Alexander (36 točk) storil prekršek in PJ je z dvema zadetima metoma postal junak uvrstitve v konferenčni finale.

Kyrie Irving je zmago proslavil tudi z družino. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

»Uh, kako dobra je ta ekipa! Lively, Jones in PJ so naši neustrašni borci, ki se nikoli ne pritožujejo, na parketu garajo od prve do zadnje sekunde,« je bil Luka navdušen nad ekipo, v kateri so vse bolj vidni šampionski obrisi.

Po zmagi je na novinarsko konferenco Luka prišel z Irvingom, ki je slovenskemu zvezdniku namenil nekaj izbranih besed: »Ob prihodu v Dallas so me sprejeli z odprtimi rokami, čeprav sem bil v težkem življenjskem obdobju. Sprva nisem bil prepričan, kako se bomo ujeli, a sem vedel, da se mi bo Luka slej ko prej odprl. Je velik medvedek, sicer zelo tekmovalen medvedek, ki me želi premagati tudi pri dominah, a je zelo, zelo dober mlad fant.«

Dončić je imel prav, ko mu je vrnil z zahvalo, da mu je Kai pomagal odrasti na igrišču in zunaj njega. Z zvezdnikoma raste tudi ekipa Dallasa, ki v konferenčni finale vstopa v povsem drugačni podobi kot leta 2022, ko so bili Mavsi »topovska hrana« za Golden State. »Za razmišljanje o naslednjih izzivih bo še čas, najprej bomo slavili, potem spali, zatem pa pride na vrsto nasprotnik,« je zaključil Dončić in dvorano poslal v noč, ki se je v Teksasu zavlekla do jutranjih ur.