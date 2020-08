Tadej Pogačar bo hitro videl, kje je

IGD Profil 1. etape kriterija Dauphine 2020 FOTO: Zx Igd

Roglič pred vsemi

Štirje slovenski kolesarji,(Jumbo Visma),(oba UAE) in(Bahrain McLaren), bodo danes startali na kriteriju Dauphiné, ki bo za vse tudi zadnji preizkus pripravljenosti pred Tourom. Slovenski selektor in športni direktor pri moštvu UAEpričakuje, da bo že uvodna etapa razkrila marsikaj.Za najboljše kolesarje na svetu v skrajšani pokoronski sezoni ni obstanka. Na srečo, saj to pomeni, da virus ni prodrl v kolesarski mehurček, ki bo te dni v Franciji tudi na preizkušnji. Kriterij Dauphiné namreč ne bo generalka le za kolesarje, temveč tudi za prireditelje (agencija ASO, ki ima pod svojim okriljem tudi Tour de France), ki bodo preverili delovanje novih protokolov pred vrhuncem sezone, ki se bo 29. t. m. začel v Nici. »Protokolov smo se navadili že na minulih dirkah, ni čutiti, da bi bilo tukaj kaj bolj strogo,« je povedal Hauptman, ki je pred tem spremljal ekipo UAE na dirki Tour de l'Ain, na kateri je prepričljivo zmago slavil Roglič.»Pokazal je, da je v primerjavi s tekmeci izjemno pripravljen, zame je eden od glavnih favoritov za zmago tudi na tej dirki,« je dosežek 30-letnega Kisovčana komentiral Hauptman, ki minuli teden v ekipi ni imel slovenskih kolesarjev. Pred startom petdnevne generalke za Tour pa sta se mu pridružila Pogačar in Polanc. »Oba se zelo dobro počutita, za seboj imata obetavne nastope na enodnevnih dirkah, to pa bo prava generalka za Tour, tu bodo na startu vsi najboljši in se bo videlo, kje smo. Ne bo pa to le pripravljalna dirka, želimo si vrhunske rezultate,« jepovedal o svojih varovancih, za katera malodane od starta do cilja ne bo predaha. Vseh pet etap se konča s ciljnim vzponom, le uvodna 218,5 km dolga preizkušnja se zdi na papirju nekoliko manj zahtevna.»Trasa je tudi tu zelo razgibana, že prvi dan bo bolj ko ne jasno, kdo je konkurenčen in kdo ne,« napet boj pričakuje Hauptman, ki se mu dirka s petimi zaporednimi gorskimi etapami ne zdi prezahtevna kot ogrevanje pred Tourom: »Do Toura bo še dovolj časa za počitek. Sicer pa je vedno tako, da nič ni pretežko, če si v formi.«