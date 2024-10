Tadej Pogačar bi tekmece mlel še na odpadlem listju: »Pripravljen sem iti na vso moč«

Ta sezona je bila za slovenske kolesarje in navijače nora, nepozabna ter predvsem najuspešnejša v zgodovini. Vendar je tudi najboljših stvari enkrat konec, danes bo padel zastor na tekmovalno leto Tadeja Pogačarja, ki bo na dirki po Lombardiji lovil 25. letošnjo zmago. Zdi se, da v karavani ta čas ni junaka, ki bi mu jo lahko preprečil.

Na sporedu bo namreč spomenik, na katerem je 26-letnik s Klanca pri Komendi slavil največ zmag, trikrat je startal in tudi trikrat prvi prikolesaril v cilj. Tako bo tokrat na dirki odpadajočega listja lovil rekordni niz Fausta Coppija, ki je bil na cestah Lombardije nepremagljiv med letoma 1946 in 1949. Motivacija bi tako morala biti vrhunska, tako kot forma, ki mu je pred dvema tednoma prinesla naslov svetovnega prvaka v Zürichu, minuli konec tedna pa na dirki po Emiliji še prvo zmago v mavrični majici.

Komaj čakam tako na dirko kot počitek po njej.

V Švici je napadel 101 kilometer pred ciljem, v Bologni »le« slabih 38 km pred koncem. Zato se zdi edino vprašanje, kje bo Pogačar skočil tokrat. »Bomo videli, od starta je trasa zelo zahtevna, v drugi polovici sta na vrsti vzpona na Madonno del Ghisallo in Sormano. Slednji je še daleč od cilja, a gre cesta veliko navzdol in navzgor. Zaključek pred Comom je drugačen kot predlani, ko sem v sprintu ugnal Enrica Masa, tisti mi je bil bolj všeč. Če bi bil finiš spet tak, bi vam povedal, kje bom napadel, na spremenjeni trasi pa tega ne vem,« Pogačar na novinarski konferenci nedaleč od Bergama, kjer se bo začela 118. Lombardija, tokrat ni razkril svojih kart, kot je to storil že nekajkrat to sezono.

Nikoli ni lahko zmagati

Čeprav so morali zaradi močnega deževja nekoliko spremeniti traso in jo z 252 podaljšali na 255 km, ključni del Lombardije, na kateri bosta nastopila tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Tratnik (Visma Lease a Bike), ostaja nespremenjen. Morda se bo Pogačar za napad odločil na Sormanu, od vrha katerega bo do cilja še 42 km.

»V kolesarstvu nikoli ni lahko zmagati. Ne bom presenečen, če ne zmagam. Pripravljen sem iti na vso moč zadnjič letos, rad pa bi predvsem užival, upam, da bo vreme lepo. Rad imam to dirko, a ne bo konec sveta, če ne dosežem najboljšega rezultata. Ne štejem več zmag, prepuščam se toku, grem z dirke na dirko in poskušam uživati z ekipo, ne gre za številke,« je nadaljeval Pogačar, ki se veseli tako začetka kot konca zadnje letošnje preizkušnje.

»Komaj čakam tako na dirko kot počitek po njej. Nato bodo sledile priprave na nove dogodivščine. Letošnja sezona? Res je bila neverjetna, nikoli si ne bi predstavljal nekaj takšnega. Verjamem, da jo bo težko ponoviti. Vsako leto to rečem in ga nadgradim leto kasneje, a to sezono bo skoraj nemogoče preseči. Pripravljen sem tudi na to, da bo kakšno sezono kakšna zmaga manj,« je še povedal Pogačar, ki pa, čeprav bo danes lovil 88. karierno zmago, na cesti še zdaleč ni rekel zadnje.