Srebrni Žan na finale lige prvakov

Junaki belih strmin v kratkih rokavih! To za širšo športno javnost ni ravno običajen prizor! Toda ob pomladnem srečanju z večjim delom slovenske ekipe v alpskem smučanju je bilo drugače. Pogovori se niso sukali le okrog slalomskih količkov, nastavitev opreme ali konkurence, beseda je bila tudi o nogometu, morskih radostih, vožnji z avtomobilom v gorskohitrostni preizkušnji ... Razpoloženje med sezono največkrat krojijo tekmovalni dosežki, so pa v sedanjem trenutku naše izbrane vrste le redki, ki bi jih porazi tako potrli, da se ne bi z nasmehom lotili novih nalog.

Pravzaprav takšnih niti ni. Tudi Štefan Hadalin in Ilka Štuhec, ki sta med vsemi – glede na pričakovanja stroke in privržencev – v zadnjih mesecih doživela največ razočaranj, sta v včerajšnjem dopoldnevu kar izžarevala dobro voljo. Prvega smo nazadnje srečali med pokalom Vitranc, torej pred natanko dvema mesecema, takrat je bil le v vlogi gledalca. Po obetavnem uvodu v sezono z vidnimi nastopi v Söldnu in Lechu na zahodu Avstrije so se mu nekateri načrti sesuli, psihofizične težave so povzročile predčasni konec sezone, že takrat v Kranjski Gori pa nam je potrdil, da ni vrgel smuči v kot ter da se bo kar najbolje poskusil pripraviti za izzive poolimpijske sezone. »Ko sem prihajal v Kranjsko Goro, mi je bilo kar hudo, da ne morem tekmovati, toda hitro sem se vrnil k realnosti in na koncu kot gost mojega pokrovitelja in gledalec prav užival. Po osmih letih sem se znašel tako kot vi z druge strani ograde podkorenskega ciljnega prostora,« se je Vrhničan, ki je zdaj pod vodstvom Blaža Petkovška že sredi kondicijskih priprav, spomnil največje domače tekme. Seveda se bo veselil tudi prvega stika s snegom.

Bucikova gorskohitrostna

Ta bo za večino konec julija najprej v Švici, nato po dveh letih suše zaradi pandemije predvidoma sledi trening v Južni Ameriki. »Za tehnični del v Argentini, za tiste v hitrih disciplinah pa v Čilu. Upam, da bomo tokrat to vendarle lahko izvedli,« je povedal Miha Verdnik, vodja panoge, in potrdil tudi trenutno trenersko postavo, ki resda še ni popolna, morajo pa jo pri zvezi potrditi na seji 26. maja: Klemen Bergant bo še naprej vodil moški tehnični del, največji zasuk pa je pri ženski vrsti, saj bo poslej namesto Livia Magonija trener Mete Hrovat domači strokovnjak Denis Šteharnik. Kranjskogorke sicer včeraj ni bilo na druženju, zaradi okužbe z zloveščim virusom je ostala doma. Med smučarkami smo pogrešali tudi Andrejo Slokar, odkritje zadnjih dveh sezon uživa na zasluženih počitnicah in se seveda veseli izziva nove sezone.

Tako kot tudi njena primorska rojakinja Ana Bucik, ki je pred dnevi kot sovoznica Jana Medveda uživala v adrenalinu z avtom na gorskohitrostni preizkušnji. Ilka Štuhec po slovesu s Stefanom Abplanalpom še išče trenerja, srebrni olimpijec Žan Kranjec si želi podoben podvig s kolajno tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu. A zdaj je čas tudi za druge športne panoge. Rad ima nogomet, kot gledalec bo v živo v Parizu pospremil finale lige prvakov med Liverpoolom in Realom.