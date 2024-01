Sodnicama se čudijo tudi hrvaški mediji: Slovenija je premagala več kot zgolj norveško reprezentanco

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v zadnjem krogu skupine D v prvem delu evropskega prvenstva v Berlinu premagala Norveško z 28:27 (17:17). To pomeni, da bo drugi del tekmovanja, ki bo od 17. do 23. januarja potekal v Hamburgu, začela z dvema točkama.

Varovanci Uroša Zormana so večkrat vzpostavili stik ob golu zaostanka, a sta francoski sodnici, dvojčici Bonaventura, precej strogo izključevali slovenske igralce. Severnjaki so bili ves čas korak pred Slovenci, ki pa so z nepopustljivo igro izenačili in bili za gol boljši. Naši rokometaši so si prislužili kar 18 minut izključitev, Norvežani šest.

Na EP so si že zagotovili vsaj 12. mesto

»Slovenija je premagala Norveško in pristranski sodnici. Razen v zadnjih minutah, ko sta delovali objektivno, je bilo vse na strani Norvežanov. 18 minut kazni za Slovence, sedem sedemmetrovk za Norvežane in zgolj ena za varovance Zormana so podatki, ki govorijo sami zase. Slovenija je premagala več kot zgolj norveško reprezentanco. Naši sosedi so, čeprav jim manjka vsaj pet prvokategornikov, odigrali odličen prvi del in so brez dvoma eno od prijetnejših presenečenj dosedanjega dela EP,« je po tekmi recimo zapisal hrvaško portal Index.

»Francoski delivki pravice, sestri Charlotte in Julie Bonaventura, sta bili krepko na strani Skandinavcev,« pa se glasi zapis na 24sata.

Slovenci so si na EP že zagotovili vsaj 12. mesto in si v kvalifikacijah za nastop na SP prihodnje leto na Hrvaškem, Danskem in Norveškem priborili boljše izhodišče za žreb.