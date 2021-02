Slovo jezičnega kmetavzarja

Ko so pred začetkom letošnjega odprtega prvenstva Avstralije spraševali najboljše teniške igralce sveta, česa se veselijo, jih je večina odgovorila: vrnitve občinstva na tribune! V njihovi podpori pa so lahko uživali le nekaj dni, saj so zaradi širjenja angleške različice koronavirusa v državi Viktoriji gledalcem prepovedali vstop v Melbourne Park vsaj do srede.



Ob začasnem slovesu pa so lahko uživali v velikem odporu njihovega svojeglavega ljubljenca Nicka Kyrgiosa v dvoboju z lanskim finalistom Dominicom Thiemom. Kyrgios kljub nesporni nadarjenosti zaseda na svetovni lestvici ATP 47. mesto, torej je le deset stopničk višje kot vodilni Slovenec Aljaž Bedene, in se lahko dva meseca pred 26. rojstnim dnevom pohvali z dvema uvrstitvama v četrtfinale turnirjev za grand slam; v Wimbledonu 2014 in Avstraliji 2015.



Zaradi slovesa večnega upornika brez pravega razloga, pogostega nešportnega vedenja in nenehnega jeznega tvitanja, pri katerem se pogosto loti največjih zvezdnikov teniške karavane, predvsem Novaka Đokovića, pa se v medijih pojavlja precej bolj pogosto, kot bi si zaslužil s športnimi dosežki. Da Avstralec niti ne ve dobro, kaj bi počel s svojim talentom, je dokazal tudi v merjenju moči s Thiemom.



Proti tretjemu igralcu sveta je z odlično igro dobil uvodna dva niza, zmago v drugem je potrdil kar s servisom iz kolena, ki je za mnoge znak nespoštovanja tekmecev, nato pa mu je začela pešati zbranost. Avstrijec je izkoristil priložnost in še enkrat pokazal, da je v zadnjih sezonah igralsko dozorel in da se po lanskem zmagoslavju na OP ZDA ni naveličal zbirati lovorik. Še več: pri 27 letih ima še kar nekaj rezerve.

Polnočna izpraznitev

Po zmagi s 4:6, 4:6. 6:3, 6:4, 6:4 je Thiem poudaril: »To je bil zadnji vrhunski dvoboj pred zaprtjem turnirja. Žalostno je, da moramo znova narediti vzvratni korak.« Kyrgios je po razpletu ohranil diplomatsko držo: »Zelo sem ponosen nase, saj sem se odlično kosal z enim od najboljših igralcev na svetu. Želim mu veliko sreče v nadaljevanju turnirja.« Ob njegovih besedah so se še posebno muzali Đokovićevi podporniki. Kot pravijo, bodo Avstralcu prej ali slej znova popustile zavore, in takrat ga bo morala javnost postaviti na pravo mesto.



»Mislim, da ne smemo izgubljati preveč besed s takšnim kmetavzarjem. To je podobno, kot da bi zvezdnike resničnostnih šovov spraševali o pomembnih stvareh v življenju,« je ocenil nekdanji selektor srbske reprezentance Bogdan Obradović. Nekoliko pozneje se je v velikih težavah znašel tudi Đoković, a nekako premagal bolečine v predelu kolka po poškodbi v drugem nizu in Američana Taylorja Fritza s 7:6 (1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. Gledalci niso videli najbolj dramatičnih trenutkov, saj so morali zapustiti tribune sredi četrtega niza, čim je v Melbournu odbila polnoč.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: