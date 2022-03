Slovenski trener v strahu za ukrajinske varovanke: čakajo na poziv na bojišče

Med tistimi, ki so jih v Ukrajini nemudoma vpoklicali na bojišče, so tudi ukrajinski biatlonci. Kot zaposleni na ministrstvu za obrambo so nemudoma morali opustiti svoje športne kariere, puške, s katerimi so doslej streljali le biatlonske tarče, pa zamenjali za pravo orožje. Pred dnevi je s fronte že prišla vest, da je življenje v vojni že izgubil eden od biatloncev, 20-letni Jevgeni Mališev.

V ukrajinski biatlonski reprezentanci je sicer v tem letu (po nekaj letih premora) spet deloval slovenski trener Uroš Velepec. Je glavni trener deklet in kajpak zaradi dogajanja močno v skrbeh. Že na OI v Pekingu, ko so se začeli nemiri, so njegove tekmovalke kolebale, ali se sploh vrniti v domovino ali se podati kam drugam v Evropo. »Vse, razen ene, so se odločile oditi domov. Ena k otroku, druge mlajše k staršem. Tako smo šli vsak v svojo smer. Čez dva dni se je začela invazija in dekleta so obtičala v Ukrajini. Njihova biatlonska centra sta trenutno del najhujših bojev,« je v pogovoru za Val 202 povedal Velepec.

V miru je lepo biti vojak, ko pa pride do vojne ...

Kot je dejal, je s 14 člani ekipe vsakodnevno na zvezi, pošilja jim sporočila in močno je v skrbeh, ko na kakšen odgovor čaka več dni. »To je moja naloga, ostajamo v stikih. Grozno je poslušati, da se mimo njihovih hiš vozijo tanki. Eni so v kleteh že teden dni, primanjkuje jim vsega,« je opisoval tudi, kako težko mu je, ko komu pošlje sporočilo, nato pa več dni ni odgovora. »Skupaj smo po 200 dni na leto, več kot s svojimi družinami. Prijatelji smo in težko ti je, ko ne moreš pomagati.«

Tako kot veliko slovenskih športnikov, so tudi vsi ukrajinski biatlonski zaposleni v vojski. »V miru je krasna služba biti policist ali vojak, tako je tudi v Sloveniji. Biatlon je najbolj vojaški šport, poleg svoje države predstavljaš tudi svojo vojsko. A ko se začne vojna, postane to obveznost, ki jo vsak vojak mora sprejeti. Dekleta so vpoklicana, za zdaj še niso šle na fronto, fantje pa. Ne vemo, kaj bo. Ne morejo nikamor, šport pa je za vse trenutno zadnja stvar, o kateri razmišljajo. Upamo, da se nikomur od 14-članske ekipe nč ne zgodi.«