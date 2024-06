Slovenski selektor je o OI sanjal od 13. leta

Slovenska odbojkarska reprezentanca je potrdila svojo udeležbo na olimpijskih igrah v Parizu, svojih prvih z znamenjem petih krogov v zgodovini. To je storila na impresiven način, v svoji deveti tekmi v letošnji ligi narodov je po zmagi s 3:0 nad Argentino vpisala svoj osmi uspeh, ima torej le en neuspeh, in je tudi vodilna na razpredelnici. Z zmagovitimi nastopi si je zagotovila udeležbo na sklepnem turnirju najboljše osmerice letošnje lige narodov naslednji teden v Łódźu na Poljskem, z uspešnim nizom pa je skočila kar na 4. mesto na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze, to je najvišje doslej. Pred njo so le Poljska, Italija in Brazilija.

Zame so to najlepši trenutki v moji karieri, saj so podobne sanje imeli tudi igralci, ki jih vodim.

»Uresničitev sanj igralcev je plod večletnega dela, prepričan sem, da lahko igrajo še bolje in na olimpijskih igrah v Parizu dosežejo še več. Zame pa so to najlepši trenutki v moji karieri, zaradi tega so resnično nekaj posebnega, saj so podobne sanje imeli tudi igralci, ki jih vodim. O olimpijskih igrah sem pričel sanjati pri 13 letih, ko je romunska odbojkarska reprezentanca na olimpijskih igrah v Moskvi leta 1980 osvojila bronasto kolajno. Od tedaj sem vedno sanjal, da bom nekega dne kot športnik ali trener tudi sam odpotoval na olimpijske igre,« je bil kot vedno iskren slovenski selektor Gheorghe Creţu.

Nov težak tekmec, predvsem s telesnega in atletskega vidika, čaka Slovenijo v Stožicah tudi drevi, obračun bo ob 20.30. To so Kubanci, ki še upajo na olimpijsko vozovnico za Pariz.