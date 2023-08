Slovenski odbojkarji jutri začenjajo EP v Bolgariji: Varna varna za samozavestneže

Varna je varna. Slovenski odbojkarji so že v omenjenem bolgarskem mestu, kjer bodo jutri začeli z boji v skupini B evropskega prvenstva za leto 2023. Palačo kulture in športa, kjer bodo igrali tekme, že poznajo, saj so tam opravili skupinski del EP v letu 2015, kjer so se na koncu prvič okitili s srebrnim odličjem. Kot še dvakrat za tem. Pri vseh treh naslovih starocelinskega podprvaka je svojo vidno vlogo odigral tudi podajalec Gregor Ropret, tokrat želi stopničko višje.

Zadnje pripravljalne tekme za evropsko prvenstvo ste opravili na memorialu Huberta Jerzyja Wagnerja v Krakovu. Kakšne so ugotovitve?

»Pokazali smo, da smo kar dobro pripravljeni, da se lahko kosamo z najboljšimi ekipami v Evropi. Uvodni dvoboj proti Poljakom je bila ena naših boljših tekem to poletje, morebiti zadnji proti Franciji je bil malce slabši. A videli smo, na čemu še moramo delati in do EP popraviti, da smo lahko na tekmovanju zares samozavestni z zavedanjem, da smo konkurenčni prav vsem.«

Primerjava s formo iz lige narodov?

»Menim, da nam ta igralna postavitev, ko smo Klemna Čebulja na mestu korektorja zamenjali z Rokom Možičem, malce bolj odgovarja. Dodali smo še kakšen odstotek k tistemu, kar smo pokazali v ligi narodov. Menim, da smo zdaj še bolj nevarni za tista najvišja mesta.«

Na EP vas najprej čaka skupinski del.

»Cilj je v vsakem primeru osvojiti prvo mesto, že iz tega razloga, ker je potem v nadaljevanju razpored malce lažji. Če bo vse po sreči, bi se v četrtfinalu izognili Francozom. Menim, da bosta v skupini predvsem Ukrajina in Bolgarija zelo nevarni, so pa tudi druge reprezentance, vseeno je to evropsko prvenstvo. Vsi bodo hoteli naš skalp, vsak nas bo želel premagati in bo proti nam igral bolje, kot je verjetno sposoben. Na nas je, da resnično vsako tekmo na igrišče stopimo stoodstotni in pokažemo, zakaj smo favoriti.«

No, tokrat pa v slovenski izbrani vrsti ne bo ustaljenega podajalskega para Dejan Vinčić-Gregor Ropret.

»Morebiti malce presenetljiva odločitev selektorja Gheorgheja Creţuja, a res je, za Dejana je morebiti bolje, da se po kar težki poškodbi in operaciji pripravi v miru, da ne tvega še kakšne dodatne. Upam, da bo za kvalifikacije za olimpijske igre že res stoodstoten. Smo pa tudi videli, da je med letošnjo ligo narodov Uroš Planinšič zelo napredoval, na nekaj tekmah vstopil in jih zelo konkretno rešil. Menim, da na sami kakovosti nismo dosti izgubili, morebiti je zdaj za malenkost več bremena na meni, a tega sem že vajen.«