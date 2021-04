Sloveniji z zakonom prepovedati odprto igro

Članska reprezentanca Slovenije je s porazom na Cipru poslabšala svoje izhodišče za septembrsko nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022. V Nikoziji so odpovedali tako igralci, ki niso kazali veliko energije, kot selektor Matjaž Kek, ki je očitno izbral napačna imena. Ocene Slovencev: Oblak 6, Balkovec 5 (od 81. Kouter –), Bajrić 5, Blažič 5,5, Stojanović 5, Zajc 5 (od 46. Bohar 5,5), Kurtić 5, Bijol 5 (od 58. Črnigoj 5,5), Lovrić 5 (od 81. Zahović –), Iličić 5, Kramer 5,5 (od 58. Vučkić 5,5).

Prvi četrtfinalisti EP do 21 let so Španija, Italija, Nizozemska in Nemčija. Izločilni dvoboji bodo od 30. maja do 1. junija, ko bo finale v Stožicah. Izidi, skupina B – Slovenija : Italija 0:4 (Giulio Maggiore 10., Giacomo Raspadori 19., Patrick Cutrone 25., 49.), Španija : Češka 2:0; vrstni red: Španija 7, Italija 5, Češka 2, Slovenija 1.

Z mačkom v glavi so se v sredino jutro zbudili slovenski nogometni navdušenci po dvojni zaušnici: članska reprezentanca je v kvalifikacijah za SP v Katarju leta 2022 prvi paket tekem zaokrožila z drugim neuspehom proti Cipru, mlada do 21 let pa po porazu z Italijo z 0:4 z zadnjim mestom v skupini na evropskem prvenstvu. Kako ocenjujejo izkupiček obeh selekcij slovenski strokovnjaki?, nekdanji selektor: »Če ni bojevitosti, zbranosti, agresivnosti, ob pomanjkanju tehničnega znanja in izkušenj na višji ravni ne moremo premagati tekmeca. Nihanja v igri in izidih so odraz kakovosti, značilne za slabše reprezentance. Bili smo na dobri poti, smo na poti, a nas vedno nekaj ustavi. Bolj kot nad člani sem razočaran nad mlado selekcijo. Vidni težavi sta bili posamična kakovost in organizirana igra. Ob očitni tehnični pomanjkljivosti je izkupiček polomija. To je odraz stanja in je posledica odnosa do stroke tistih, ki vodijo klubski nogomet in ljudi znotraj Nogometne zveze Slovenije. V razvoju zaostajamo za 10 let. Reprezentance niso poligon za novince in učenje.«, nekdanji selektor:»Pred začetkom kvalifikacij sem napovedal 0:0 proti Hrvaški in Rusiji ter zmago proti Cipru. Hrvate smo premagali in mislili, da smo dobri. Vse se začne pri selektorju, igralcem mora znati predstaviti, kaj hoče. Slovenija lahko igra le z zaprto formacijo in z nasprotnimi napadi. Nimamo kakovosti, da bi spredaj lahko zadrževali žogo. Povrhu nikogar več ni mogoče presenetiti. Vsi vedo, kaj zmore in kako igra. Za mlado reprezentanco velja enako kot za člansko. Selektor je tisti, ki mora povedati, kaj želi in kako. Ko so poskušali igrati, so se odprli in bili takoj kaznovani. Sloveniji bi bilo treba na reprezentančni ravni zakonsko prepovedati odprto igro.«, nekdanji selektor: »K sreči imamo slovansko skupino, ki nam ustreza in smo upoštevani. Proti Slovanom vedno dobro igramo, proti organiziranim tekmecem smo v težavah. Izhajamo iz tekem v ligi narodov, zdaj pa igramo proti tekmecem višje ravni in je takoj vprašanje, kakšna je naša kakovost. Še vedno smo v bitki za vrh, a v nobeni tekmi nismo izraziti favoriti. Mlada reprezentanca je bila pretežno sestavljena iz igralcev iz SNL, ki pa je že dve leti, tri v razvojnem nazadovanju. Večina igralcev je šele lani začela igrati resen nogomet in jim primanjkuje prakse. Razmerja in stanje v družbi nas vračajo h koreninam, a realnost je, da nogomet stoji na vseh ravneh, razen v 1. SNL.«, trener: »Slovenija še ni v izgubljenem položaju in bo do konca v igri za vrh. Slovaška je z zmago proti Rusiji naredila veliko uslugo. Spodrsljaj na Cipru je razgalil težavo slovenskega nogometa, ki nima oblikovane igre, s katero se premaguje slabše. Selektorja razumem, saj nima na voljo veliko časa, da bi lahko ustvarjal igro. Najtežje je narediti igro, a je osnova za vse. Pri mlajših reprezentancah je nujna sistemizacija oziroma ena smer od najmlajših kategorij navzgor. Rešitev je v trenažnem procesu in ustreznih trenerjih, a vse se začenja v klubih. Imamo kakovostne posameznike, tudi Rusija nima igralcev ravni Iličića in ​.«