Slovenija ima srečo: najboljši je najmlajši

Odziv slovenskih košarkarjev ob vrnitvi iz Tokia je bil vrhunski. Poraza s Francijo in Avstralijo sta jih še vedno močno skelela, vendar nihče ni izgubil bitke z malodušjem, kaj šele, da bi razočarano izrazil dvom o svoji reprezentančni prihodnosti. Namesto v preteklost, ki se je kruto poigrala z njimi, so grenke misli raje preusmerili k novi olimpijski priložnosti. Do Pariza 2024 pa jih čaka kar nekaj izzivov. »Verjamem, da so pred nami tri čudovita poletja,« je po pristanku na brniškem letališču naznanil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec. Izbrana vrsta bo namreč odigrala prve uradne tekme že med 22. in 30. novembrom letos v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023, ki ga bodo za 32 udeležencev (12 iz Evrope) priredile Japonska, Indonezija in Filipini. Na imena tekmecev bo treba počakati, je pa od aprila jasno, da bodo Francija, Litva in Nemčija (poleg Madžarske in BiH) v Kölnu zahtevne ovire v skupinskem delu evropskega prvenstva 2022. Naši košarkarji se bodo med 1. in 18. septembrom prihodnje leto lotili obrambe naslova prvakov stare celine po dolgih petih letih na prestolu, po vrnitvi domov pa bodo lahko stopnjevali razmišljanje o OI v Parizu. Nanj se bo pač treba najprej uvrstiti. Po prijetnem scenariju z uspešnimi nastopi na naslednjem mundialu. Spomnimo pa se, kako so si slovenski asi zagrenili pot do Tokia, ko se zaradi odsotnosti orožij iz lige NBA in evrolige niso prebili na SP 2019 in so morali v dodatne kvalifikacije v Kaunasu. Dragić mladenič za Gasola in Scolo Pariške OI se bodo začele čez 1081 dni. Časa za slovenske košarkarje je na prvi pogled v izobilju, a če upoštevamo vse dotedanje obveznosti, niti ne tako ogromno. Imajo pa lepo izhodišče zaradi trdno oblikovanega okostja moštva brez enega samega metuzalema. V Tokiu so bili izbranci Aleksandra Sekulića v povprečju stari 28 let in v zlati sredini med 12 reprezentancami – najstarejši so bili Španci in Čehi s 30 leti, najmlajši Nigerijci s 25, nato Nemci, Italijani in Japonci s 27 –, vendar številke še zdaleč ne povedo vsega. Prav vsi slovenski aduti so namreč še vedno v odličnih košarkarskih letih, v nasprotju s tekmeci, pri katerih so benjamini po večini sedeli na klopi, pa je bil njen prvi zvezdnik Luka Dončić najmlajši v zasedbi in po mladosti 12. med 144 košarkarji na letošnjih OI. Svojevrsten fenomen je bil tudi, da sta bila najstarejša v slovenski dvanajsterici, 32-letni Zoran Dragić in leto dni mlajši Jaka Blažič, glavna vira energije na parketu. Zoran Dragić je sicer zdaj leto dni starejši, kot je bil njegov brat Goran, ko se je poslovil od izbrane vrste po osvojitvi zlate kolajne na EP, toda njuni zgodbi se zelo razlikujeta, ne nazadnje tudi motivacija zaradi različnih stanj v zbirkah reprezentančnih trofej. Zoran bo v času OI 2024 star 35 let (Dončić 25, Vlatko Čančar 27, Mike Tobey 29, Klemen Prepelič 31, Edo Murić 32), torej bo pravi mladenič v primerjavi s Paujem Gasolom in Luisom Scolo, ko sta v Tokiu zakorakala med nesmrtne legende.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: