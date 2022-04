Slovenec v vojni svetov

Manchester City in Atletico Madrid se še nikoli nista pomerila na uradni nogometni tekmi, kar morda sploh ni presenetljivo, glede na to, da ju strokovnjaki uvrščajo v povsem lastni nogometni »galaksiji«. Na eni strani je nizozemsko-katalonska šola, ki jo zagovarja Pep Guardiola, na drugi pa italijansko-argentinska Diega Simeoneja. Kot pes in mačka, olje in voda – vsak pa ima svoje zagovornike in tudi ostre kritike.

»Velikokrat se mi zdi, da se Atletico podcenjuje. A vedno je tu nekje, tekmuje za vse naslove, boljše ali slabše, a vedno,« je vzdušje iz slačilnice španskih prvakov v intervjuju za časnik As prenesel kapetan Koke, ki s soigralci vedno najde še dodatno prestavo, ko se pomeri s favoriziranimi moštvi, ki igrajo do oči prijaznejši nogomet od Atletica. »So favoriti, a ne bojimo se. Mi smo Atleti in poskušali jih bomo izločiti,« je dodal pred drevišnjim (21.00) obračunom v Manchestru. Zdi se, da sta Guardiola in Simeone že stara znanca, a pomerila sta se le trikrat (razmerje 2-0-1 v korist Katalonca), od tega dvakrat v dramatičnem polfinalu lige prvakov 2016, ko je Jan Oblak tudi z ubranjeno enajstmetrovko Bayernovemu asu Thomasu Müllerju na povratni tekmi popeljal Atletico v milanski finale – kljub porazu z 1:2.

»Dojemanje njihove igre je napačno, bolj je ofenzivna, kot si ljudje mislijo,« je včeraj na novinarski konferenci dejal Guardiola. »Niti sekunde ne nameravam izgubiti s to neumno debato. Vsi poskušajo zmagati, tisti, ki zmaga, pa ima na koncu prav.«

Klopp na kraju zločina

Atletico je za novo gostovanje v Manchestru, kjer je v osmini finala s skupnim izidom 2:1 marca izločil Cityjevega mestnega tekmeca Manchester United, ostal brez srednjega branilca Joseja Marie Gimeneza, ki pa naj bi bil nared za povratni dvoboj. Rdeče-beli po izvrstnem nizu rezultatov, prvič po štirih letih so nanizali šest zmag, lažje dihajo v španskem prvenstvu, kjer so se minuli konec tedna povzpeli vse do tretjega mesta: po dvakrat sta mrežo Alavesa za zmago s 4:1 zatresla vroči Joao Felix in junak minule šampionske sezone Luis Suarez.

City medtem že v nedeljo čaka morda ključen spopad s prvim zasledovalcem Liverpoolom. Moštvo Jürgna Kloppa bo ravno tako ob 21. uri drevi gostovalo pri Benfici. »Morda v prvenstvu niso tam, kjer bi si želeli biti, a bodo težak tekmec,« je orlom, ki jih po petkovem porazu v Bragi (2:3) v boju za državno krono nad gladino drži le še teorija, na dušo popihal Klopp. Ta je z varovanci še vedno v igri za zgodovinski četverček pokalov. »En napačen korak in vsaj en naslov bi lahko splaval po vodi. A nič ne de, pripravljeni bomo na naslednji izziv,« je še dodal pred vrnitvijo v Lizbono, kjer je leta 2015 sredi počitnic sprejel ponudbo Liverpoola.