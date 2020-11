Slovenci v Grčiji kot doma: zaprti v svoj hotel

Najboljši slovenski nogometaši in njihovi spremljevalci smo včeraj že prenočili v Atenah, ki bodo jutri zvečer (20.45) prizorišče ene najpomembnejših tekem slovenskega športa v letu 2020. Razmere so idealne – za goste! Slovenci se namreč v grški metropoli počutijo kot doma: prebivalci so zaprti v svoja domovanja, najmanj do konca meseca velja popoln lockdown, Grke pa je zajela celo manjša evforija po uspešnih igrah njihove reprezentance.



Velja izkoristiti odsotnost glasnih navijačev in morebitno pretirano samozavest gostiteljev. Ravno včeraj je vršilec dolžnosti grškega ministra za razvoj pojasnil ukrepe grške vlade in predstavil njihovo predvideno časovnico: če bo šlo vse po načrtu in bodo Grki ponotranjili vladno strategijo boja s covidom-19, naj bi okrog 1. decembra začeli rahljati ukrepe in odpirati prve gostinske lokale in podjetja, ki ponujajo catering.

To je za Grke v resnici obetavna napoved, ki jo je vlada podkrepila z dodatnimi pojasnili: tako bo le v primeru, če bo šlo po načrtu.



Stroka je namreč predlagala najmanj tritedensko popolno zaprtje države, in vlada ga izvaja od 6. novembra. Med ukrepi, ki so nam sinoči še posebno padli v oči, je denimo tudi obvezno poslan SMS na eno od predpisanih telefonskih številk z vprašanjem, »ali smem ob tej in tej uri iz stanovanja in v trgovino«? Ob 21. uri tako ali tako začne veljati strog režim policijske ure, javno življenje pa je ustavljeno že prej. V takšnih razmerah se pripravlja v Atenah slovenska reprezentanca, ki bo jutri zvečer igrala zadnjo tekmo lige narodov v skupini C3, v kateri ji ta čas kaže odlično (Slovenija 13, Grčija 11, Kosovo 2, Moldavija 1).



Vrhunec letošnje lige narodov za Slovenijo gostom v resnici prinaša enormno veliko: morebitna neodločeni rezultat ali zmaga bi četo selektorja Matjaža Keka nagradila z napredovanjem v Uefino ligo B, v kateri bi že imeli na voljo resne tekme. Še več, upoštevaje trenutni vrstni red v posebni razvrstitvi reprezentanc v vseh štirih ligah C bi si Slovenci s takšnim scenarijem skoraj zanesljivo zagotovili tudi nastop v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju 2022.



V teh se bodo marca 2022 merile najboljše zmagovalke skupin lige narodov, ki se jim v rednem delu kvalifikacij za mundial ne bo uspelo uvrstiti na eno od prvih dveh mest v posamezni skupini. Možni sta torej zgodovinski nagradi Uefe in Fife: prvič bi napredovali v višjo skupino, prvič bi si zagotovili zadnje sito boja za SP že leto in pol prej!

Ni več balkanskih trikov

Stadion Apollona, na katerem čaka Kekove fante super pomembna bitka za velike stvari, ni neznanka za gostujočo odpravo. Slovenci so ga namreč že spoznali davnega leta 1995, ko je SCT Olimpija na njem izgubila z Grki, za Bežigradom pa nato zmagala s 3:1 (Bozgo 2, Zulić) in se prebila v 1. krog tedaj močnega pokala Uefa. Na obeh tekmah je igral tudi Igor Benedejčič, danes eden od pomočnikov selektorja Matjaža Keka.



Toda, pozor, enake načrte kot Kek ima tudi grški selektor John van't Schip. Kanadski Nizozemec je temeljito preporodil grško reprezentanco in ji vcepil v miselnost filozofijo, ki je za zvite Grke v resnici revolucionarna. »Grčija še nikdar ni bila tako ustvarjalna. Pozabite na balkanske trike, valjanje igralcev po tleh in pritiske na sodnika – Grčija igra nogomet z žogo v svojih nogah, 'le' še preživeti mora zadnjo tekmo s Slovenijo,« je denimo povedal eden od grških novinarskih kolegov Vasilis Sambrakos.



Grke je res zajela manjša evforija prav zavoljo všečne igre, s katero so – mimogrede – skrili žogo tudi septembrskim gostiteljem v Stožicah (0:0). »Če lahko Olympiakos deluje v skupini lige prvakov, v kateri imajo tekmeci na voljo 1,5 milijarde evrov vreden kader, potem lahko tudi Grki napredujejo iz skupine lige narodov C3, le premagati morajo še Slovenijo,« je dodal drugi novinar. Vsekakor bo zanimivo, razplet tekme, ki v marsičem spominja na majstorico iz nekdanjih jugoslovanskih časov, pa bo razveselil le en tabor.