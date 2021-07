Slovenci so bližje Francozom kot Angležem

Brez pozitivnih sporočil

Italija in Španija v uvodnem polfinalu EP Verjetni postavi Italije in Španije za drevišnji uvodni polfinale eura (Wembley, 21) – Italija (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne; Španija (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke/Llorente, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata, Olmo.

Angleži so ta čas obsedeni z nogometom in svojo reprezentanco. To ni čudno – v Angliji so prvič organizirali nogometno tekmovanje leta 1871, torej v letu, ko sta se Francija in Nemčija še vedno bojevali in nato sklenili francosko-pruski mir. Premorejo tudi najbogatejšo nogometno ligo na svetu, ki z večjim številom tekem generira celo več prihodkov kot liga prvakov.Zadnji podvig angleške izbrane vrste na letošnjem euru pomeni za Otočane le piko na i njihovi domnevni prevladi, čeprav jih od cilja ločita še dve tekmi. Zasuk krivulje rezultatske uspešnosti Anglije je prišel ob pravem času. Narod je bolj razdeljen, kot se zdi navzven, zato so bili vsaj delno pričakovani tudi žvižgi, ko je podprl gibanje za pravice temnopoltih in zatiranih s klečanjem pred začetkom nogometnih tekem. Rojeni Jamajčan, ki je preživel del otroštva prav v revnem londonskem predelu v neposredni bližini Wembleyja, ni pogodu vsem Angležem.Med prvimi si ga je leta 2016 privoščil največji tabloid The Sun, ki je tedaj 22-letnega upa razglasil za »nespodobnega« po senzacionalnem porazu Anglije z Islandijo na euru 2016. Isti tabloid ga je po nedavni zmagi z Nemčijo umestil na naslovnico in jo pospremil z igro besed, češ da je Sterling končal 55 let dolgo bolečino Angležev. Kot da se prej ne bi nič zgodilo … Gre za zadnjo zmago njihove ekipe nad Nemčijo, ki je do minulega tedna datirala v leto 1966 in tedanji mundial. Temnopolti nogometaši še vedno doživljajo žalitve idiotov tako na tekmah kot prek različnih družabnih omrežij, toda v zadnjih dneh so jih preglasila nasprotna mnenja večine, aplavzi navijačev. Odločilna je bila poteza reprezentantov vseh barv kože, ki so se izpostavili in zastavili svojo besedo za rešitev problema angleške oziroma celotne britanske družbe.Da imajo nogometaši velik vpliv, dokazuje tudi primervs. kokakola, če potezo portugalskega zvezdnika poimenujemo v pravnem jeziku. Coca-Cola resda ni izgubila štirih milijard dolarjev, kot so tolmačili nekateri novinarji, začasno so izgubile vrednost le njene delnice, toda Ronaldo s tem ni imel nič. Prav tedaj je šlo za datum ex-dividend, delničarji so unovčili lastništvo, padec delnice je bil pričakovan.za potrditev svojega vpliva ne potrebuje tovrstnih potez.Prav letos je postal človek, ki z eno objavo na omrežju instagram zasluži največ med vsemiKljučno je, da se športniki izpostavijo, kadar je treba, ne obratno. Francoski primer, ko nogometaši perejo umazano perilo v javnosti in se delijo na naše in vaše, gotovo ne spada med dobrodošle. Tudi pri nas so se športniki že javno izpostavili, toda pozitivnih sporočil v prelomnih trenutkih nismo zasledili. Slovenci si denimo niso znali razdeliti zaslug niti za uvrstitev na svetovni prvenstvi leta 2002 in 2010, obakrat so glavni akterji nagovarjali javnost le o tem, kdo je bolj zaslužen za uvrstitev na mundial, za kaj drugega je zmanjkalo želje in energije. Nogomet pri tem seveda ni osamljen.