Slovenca v spopad s prvaki

Tekme Interja in Leipziga so bile v zadnjih sezonah posebej podčrtane v beležkah slovenskih ljubiteljev nogometa, toda vratar milanskega velikana Samir Handanović in vezist rdečih bikov Kevin Kampl letos igrata precej obrobni vlogi. Tako bo bržkone tudi drevi ob 21. uri, ko bo Milano na prvi tekmi osmine finala lige prvakov obiskal portugalski prvak Porto, Leipzig pa aktualni angleški šampion Manchester City.

Kampl v novem letu še ni začel tekme v prvi postavi Leipziga, kapetan Interja Handanović pa je že jeseni predal naloge prvega vratarja Kameruncu Andreju Onanaju. Za Milančane ob bržčas izgubljeni bitki v serie A – Napoli beži za 15 točk – liga prvakov ta hip predstavlja lepo priložnost za dodaten zaslužek in, kdo ve, morda celo naskok na četrti naslov.

»Handanović je velik vratar in potrebujemo njegove izkušnje, z njegovo pomočjo pa si lahko Onana tudi odpočije. Nikoli nismo dvomili o njem,« je bil po sobotni zmagi nad Udinesejem (3:1), ko je 38-letnemu Ljubljančanu ponudil priložnost za prvi uradni nastop po 1. oktobru, zadovoljen trener Interja Simone Inzaghi.

Poleg nepričakovanega 20-milijonskega priliva, ki bi ga na klubski račun prinesel uspeh proti Portu, si v klubu manejo roke tudi po zaslugi forme argentinskega napadalca Lautara Martineza. Ta po osvojenem naslovu svetovnega prvaka v Katarju zadeva kot za stavo, proti Udineseju pa je svoj prvi gol po desetih tekmah suše prispeval tudi belgijski napadalec Romelu Lukaku.

75 milijonov evrov je po transfermarktu vreden hrvaški branilec Leipziga Joško Gvardiol, njegov poškodovani rojak Dani Olmo 40, Kampl pa 5.

A tudi Porto, ki je ob boku belgijske senzacije Cluba Bruggeja v skupinskem delu opravil z madridskim Atleticom Jana Oblaka, ima svoje adute – med njimi je tudi nekdanji Interjev vezist in zdaj trener zmajev Sergio Conceição, ki si je z Inzaghijem delil slačilnico pri rimskem Laziu. Portugalcu težave povzročajo številne poškodbe papirnatih članov začetne enajsterice v vseh linijah, še posebej vezistov Mateusa Uribeja in Otavia.

Rdeči biki s petelinom

Manchester City se je za drevišnje gostovanje v Leipzigu »ogrel« z novim zdrsom v prvenstvu. Po neodločenem izidu v Nottinghamu (1:1) so branilci naslova spet prepustili vodilni položaj Arsenalu, veliko bolj pa je minuli konec tedna razveselil tabor rdečih bikov, ki so ob vrnitvi prvega zvezdnika Christopherja Nkunkuja z njegovo asistenco slavili v gosteh pri Wolfsburgu in ohranili korak z vodilnim triom v bundesligi (3:0). Francoski napadalec, ki se je poškodoval tik pred lanskim mundialom v Katarju, je v skupinskem delu sezone 2021/22 v mrežo Cityja pospravil kar tri žoge ob sicer »teniškem« porazu v Manchestru s 3:6, v največjem nerazdeljenem mestu nekdanje Vzhodne Nemčije pa je City celo izgubil (1:2).