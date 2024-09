Skozi zmajevo žrelo po uvodno zmago

Slovenska metropola je v zadnjih tednih na športnem zemljevidu oživela. Nogometašem Olimpije kaže bolje na vseh ravneh kot kadarkoli v zadnjem desetletju, v Stožicah je bilo živahno tudi na dveh reprezentančnih tekmah, prvi vtis o prenovljeni košarkarski ekipi zmajev je boljši kot v prejšnji sezoni, krimovke so obetavno startale, zdaj pa je na vrsti še tivolska premiera sezone v lCEHL. In v okrepljenem zeleno-belem taboru je čutiti neučakanost. Tekma proti VSV iz Beljaka bo očitno napolnila tribune.

Doslej so prodali 500 sezonskih vstopnic, kar je precej več kot v preteklosti.

Toda pestro ne bo le v dvorani, temveč tudi pred njo v posebni navijaški coni, kjer bodo kratkohlačniki uživali v strelih na hokejska vrata, starejši pa prisluhnili rockerjema in zapriseženima privržencema ljubljanskih športnih klubov Peru Lovšinu in Gregi Skočirju. »Sledil bo šov v dvorani s svetlobnimi efekti in prihodom domačega moštva na ledu skozi žrelo napihljivega zmaja, jasno pa, da si vsi želimo, da bi nato odmevala tudi naša igra na ledu,« je ob predstavitvi sezone in predvsem te prve tekme poudaril Anže Ulčar, direktor kluba, in pozneje prikimal namigu o obisku vsaj 3000 navijačev na petkovi premieri (ob 19.15) proti tekmecem iz Beljaka. Že dva dni pozneje bo Olimpija gostovala še pri drugem koroškem moštvu, vedno znova kandidatom za vrh, KAC iz Celovca.

Toda bolj ambiciozno kot v prejšnji sezoni se bodo Ljubljančani lotili izziva v najmočnejšem regionalnem klubskem tekmovanju na ledenih ploskvah. »Ne skrivamo in ne odstopamo od cilja uvrstitve v končnico ICEHL, obenem pa bomo v tem štiriletnem obdobju napadli naslov zmagovalca tega tekmovanja. Želimo si postati postati res prepoznaven hokejski klub v evropskem prostoru,« je med srečanjem z novinarji v vagonu na 3. tiru ljubljanskega železniške postaje – glede na glavnega pokrovitelja kluba je bila odločitev o prizorišču novinarske konference povsem razumljiva – dejal Miha Butara, predsednik zmajev. Hkrati smo ga vprašali, kako se ozira na dejansko odmeven štart ljubljanskih klubov v novo sezono, ob tem je odgovoril: »Lepo je videti povsem polne tribune na Olimpijini nogometni tekmi v Stožicah, opažam tudi, da se košarkarska zgodba premika. Sodelujemo med seboj in se veselimo tudi hokejskega začetka sezone.« Obenem se je za pomoč od leta 2017 naprej, ko je nastal ta novi tivolski hokejski projekt, zahvalil županu Zoranu Jankoviću in dodal, da verjame njegovim besedam o tako želeni drugi ledeni ploskvi v Tivoliju: »Dejansko nam je župan vse dosedanje obljube uresničil in tako verjamem, da bomo v njegovem mandatu začeli tudi ta projekt.«

A zdaj je seveda v središču kratkoročne pozornosti pričakovanje petka in napovedanega spektakularnega uvoda v sezono. »Radi bi že na prvi tekmi močno ogreli občinstvo,« je napovedal trener Upi Karhula in ponudil optimizem glede prenovljenega moštva, ta čas tudi brez kakšnih vidnejših zdravstvenih težav. Samozavesten pa je tudi kapetan Žiga Pavlin. »V prejšnji sezoni sva bila z Žigo Pancetom edina izkušenejša slovenska igralca, zdaj nama bo pri moštvu lažje, saj sta tu tudi Robert Sabolič in Blaž Gregorc,« pa je še dodal naš 39-letni reprezentant, doma iz Kranja.

Ob koncu tedna pa se bo začelo tudi tekmovanje v alpski ligi. Za uvod bodo Celjani gostovali v Vipitenu, Jeseničani pa pri Bregenzerwaldu.