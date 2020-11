Sklepnih 26 dni po meri Maribora in Olimpije

Prva liga Telekom Slovenije

Maribor 12 6 4 2 26:16 22

Olimpija 12 6 3 3 14:9 21

Koper 12 5 5 2 18:12 20

Mura 12 5 4 3 14:7 19

Tabor 12 5 2 5 15:15 17

Celje 12 4 4 4 13:12 16

Domžale 11 3 3 5 16:18 12

Bravo 11 3 3 5 11:16 12

Gorica 12 2 4 6 10:20 10

Aluminij 12 2 4 6 8:20 10

Olimpijin izziv: pragmatizem ali spektakel?

Celje še bliže vrhu

V zadnji tekmi 12. kroga je Celje v gosteh premagalo Domžale z 1:0. Za prvaka je bil v 56. minuti strelec Filip Dangubić.

Zaključnih 26 dni prvega dela jubilejnega 30. nogometnega prvenstva se spreminja v peklensko jesen, po meri vodilnega Maribora, Olimpije in deloma tudi prvaka Celja. Senzacija bi bila, če se vodilni dvojec v naslednjih sedmih krogih ne bi utrdil na vrhu in ušel najbližjim zasledovalcem, odslej številnejšim za enega več: tretjemu Kopru, četrti Muri in petemu Taboru se je v boju za vrh približalo Celje.Mariborska zmaga brez igralnega sijaja in običajne premoči je deloma odvrnila nezaupanje v dejansko moč in formo Maribora. A na edinstvenem igrišču v Spodnji Šiški že dolgo nihče ni všečno igral in zmagal povrhu. Zadnji, ki je bil prepričljiv zmagovalec, je bil prav Maribor. V minuli sezoni je v sanjski pomladi Šiškarjev v 34. krogu zmagal s 3:0. Mariborski tabor, z navijaškim vred, je v skrbeh zaradi zdesetkane obrambe, a prebuja se. Ljubljančan je v obdobju, ko si bo – ob asistenci trenerja– nogometno sodbo pisal sam.Ali bo kariera 22-letnega strelca šla navzgor primerno njegovi nadarjenosti ali pa bo le še eden več na seznamu izgubljenih talentov, ki jim je 1. SNL zgolj rezervno in najslabše zatočišče za vlogo prvega na vasi. Jutrišnji štajerski derbi v Celju ne bo še prelomen za ene ali druge. Poraz bo pomenil rahel zastoj, a Celje in Maribor, ob Olimpiji, bi po vseh zakonitostih morala v zaključnem dejanju leta izkoristiti moč kapitala, širokega igralskega kadra in urejenega delovanja.Slovenska liga prehaja v obdobje, v katerem se bo razdelila na ligo dveh, bržčas treh hitrosti. Olimpija je z enourno predstavo v Fazaneriji (v veliki meri tudi zaradi popolnega Murinega taktičnega fiaska v prvem polčasu) delno nakazala, kakšna bi lahko bila – agresivna, kombinatorna in premočna. Vodilna lokomotiva!Ob še učinkovitejši igri se bovrnil tudi kakšen izgubljeni mesec življenja zaradi trpljenja ob čakanju na nogometne užitke. Po malem se bo v naslednjih tekmah odkril tudi značaj trenerja, ki je doslej ravnal pragmatično in imel predvsem mir, ne glede na to, da je vse, kar je bilo števnega, zavozil. Osiječan je pred naslednjo uganko: naj njegova Olimpija s pragmatičnostjo tekmuje z Mariborom ali naj jo spremeni v spektakularno zmagovalko z atraktivno igro in goli? Koper je (še) pravočasno uvidel, kaj (ne) zmore brezApačan je v 37. letu starosti igralno mehkejša različica Milanovega »starčka«in ob res drugih minimalnih napakah v koprskem športnem ustroju zagotavlja bitko za prvaka. Mura je v precepu. Tudi strokovne odločitve trenerjaso lahko zmotne in imajo omejitve. Popraviti ali nadomestiti jih je mogoče s kakovostnimi igralci. Soboška slabost v bitki za vrh je omejen igralski kader. Mura se v boj, kot kaže, lahko vrne zgolj s srečnejšo izbiro okrepitev med slovenskimi igralci in še bolj med tujci.V boju za obstanek so se vrednosti delnic po 12. krogu še bolj znižale zadnjemu Aluminiju. Gorica počasi postaja čvrsto in stabilno moštvo, medtem ko Domžale in Bravo za zdaj še pomirja, čeprav majhna, točkovna prednost.