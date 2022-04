Simeone: Saj nismo neumni

Nikdar ni dobro, če se po tekmi govori o incidentih, provokacijah, obtoževanjih namesto o golih in lepih akcijah. Golov na povratni četrtfinalni tekmi lige prvakov med Atleticom in Manchester Cityjem ni bilo, tudi sapo jemajočih akcij le za vzorec. Bilo pa je veliko vsega drugega, predvsem vroče krvi in sočnega besednjaka ...

Pri Madridčanih smo tega vajeni, a Angleži so jih tokrat premagali v njihovi igri ter tudi s pomočjo trikov, kakršne rad uporablja trener Diego Simeone, ubranili minimalno prednost s prve tekme. Cityjev strateg Pep Guardiola je po tekmi, ki je postregla z ravsom na igrišču in imela nadaljevanje v predoru do slačilnic, zatrdil, da nikdar ni kritiziral Aleticovega sloga igre.

Vročekrvni Simeone mu ni verjel in je dejal: »Saj nismo neumni.« Atleticov kapetan Koke je gostom očital, da so padali na tla in tratili čas. Narobe svet! Ravno takšne poteze ves nogometni svet pripisuje ravno atletom. Rodri je denimo zagovarjal tezo, da je »v nogometu vse dovoljeno, kar ni prepovedano«, ob tem pa priznal, da se je City taktike zavlačevanja oprijel samo v zadnjih petih ali desetih minutah.

Malo pred koncem so si igralci skočili v lase, ko je Phil Foden teatralno padel kot pokošen ob nešportni potezi Felipeja, Simeone pa je zanikal, da je po rdečem kartonu sarkastično zaploskal Cityjevi klopi, in dejal, da je bil aplavz namenjen navijačem. V tunelu je morala kasneje posredovati policija, ko sta se sprla Stefan Savić in Jack Grealish, nakar je Šime Vrsaljko vrgel predmet in pljunil proti članu Cityjevega strokovnega štaba. Na vprašanje, kaj meni o posnetku neljubih scen, je Simeone odvrnil: »Nimam kaj reči. Ni me bilo tam in ničesar nisem videl.«

Cilj opravičuje sredstva

Guardiola je bil soočen s trditvijo, da je ubral enak pristop, kot ga je po prvi tekmi očital Atleticu, ko je dejal, da je težko igrati proti moštvu, ki se brani s po petimi igralci v dveh linijah. Mnogi v Španiji so to razumeli kot nizek udarec proti Atleticu in predvsem njegovemu argentinskemu trenerju. »Samo dobre stvari lahko rečem o njem. Lahko igra, kakor hoče,« se je branil Pep.

Na vprašanje, ali je bil nekdanji trener Barcelone nespoštljiv, je Simeone odvrnil: »Ne zanima me, ali kdo govori dobro o meni ali ne. Mnogi so pretkani in uporabljajo podcenjevalne pohvale.«

Guardiola je ob koncu živčno gledal na uro, medtem ko so njegovi igralci kradli sekunde. »Ne igram rad tako, ampak nismo imeli druge izbire. Atletico je bil odličen in nosili so ga navijači. Pritisnili so nas in mi smo pozabili igrati. Vsa čast Atleticu. Veseli smo napredovanja v polfinale, toda lahko bi tudi izpadli. Bili smo v velikih, velikih težavah. Tekmeci so imeli priložnosti, toda niso jih izkoristili. Mi smo eno, in to je to,« je govoril Katalonec, ki ga v soboto čaka finale pokala FA proti Liverpoolu, kmalu zatem sledi vrnitev v špansko prestolnico za polfinalni dvoboj z Real Madridom: »Če bomo igrali tako, kot smo v drugem polčasu, nimamo nobenih možnosti.«