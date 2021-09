S turškimi skakalci premika mejnike

Nejc Frank je bil med letoma 2011 in 2018 pomočnik glavnega trenerja Gorana Janusa v slovenski reprezentanci A v smučarskih skokih, skupaj z Janijem Grilcem v strokovnem štabu so se veselili številnih uspehov svojih varovancev, ki so na skakalnicah in letalnicah izboljšali marsikateri rekord. A po koncu olimpijske zime 2017/18 odgovorni na Smučarski zvezi Slovenije (SZS) niso podaljšali sodelovanja z našo najuspešnejšo trenersko ekipo v zgodovini; Janusa in Grilca so premestili na druga položaja, za Franka pa niso našli ustreznega (delovnega) mesta. A Nejc se je hitro znašel in konec maja 2018 ob robu kongresa Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Dubrovniku sklenil pogodbo s turško zvezo. Kot glavni trener tamkajšnjih skakalcev je nasledil Primoža Peterko in po dobrih treh letih skupnega dela s Turki že žanje lepe uspehe. V zadnjem obdobju nase opozarja Fatih Arda Ipcioglu, ki kot po tekočem traku premika mejnike turških skokov. Potem ko se je sredi avgusta na prireditvi za celinski pokal v Frenštatu izkazal s 13. mestom, je le teden pozneje v Rasnovu letvico v tem tekmovanju pomaknil na št. 6, piko na i pa je minulo nedeljo postavil z zgodovinskimi prvimi točkami v veliki nagradi FIS v Šučinsku. Na prvi preizkušnji v Kazahstanu je pristal na 23. mestu, na drugi pa je z 29. mestom potrdil, da njegova krstna uvrstitev v finale poletne različice svetovnega pokala nikakor ni bila naključna.

Že pozimi prvi Turek na letalnici?

»Konkurenca v Šučinsku je bila resda okrnjena, a za točke je bilo treba vseeno dvakrat dobro skočiti. Z njimi si je Fatih Arda do konca kariere priboril pravico do udeležbe v svetovnem pokalu, hkrati pa si je zagotovil tudi vstopnico za nastop na OI 2022 v Pekingu,« je bil Frank vesel, da je Ipcioglu izkoristil svojo priložnost v Kazahstanu. Varovanci so ga prijetno presenetili. »Čeprav verjamem v fante in v svoj način dela, nisem pričakoval, da se bomo že tako hitro veselili takšnih dosežkov. To so namreč najboljši rezultati turških skokov in najboljši nasploh, kar zadeva smučarski šport v Turčiji. Tu so zares odmevali, o njih so govorili v vseh osrednjih športnih poročilih in pisali v vseh časnikih. Vodilni možje pri turški smučarski zvezi so navdušeni in nas podpirajo, zadovoljni so tudi pri FIS, kar mi je dal vedeti tudi direktor skakalnih tekmovanj Sandro Pertile. Za skoke je zagotovo zelo dobro, če so zraven tudi Turki,« je zaupal 34-letni trener z Blejske Dobrave, ki ima ob Ipciogluju v članski ekipi še Alija Bedirja, Irfana Cintimarja in Munirja Gungna. To so tudi edini štirje turški skakalci, ki so ta čas sposobni skočiti na veliki napravi. Z izpolnjeno olimpijsko normo je Nejc že uresničil enega od zastavljenih ciljev, zdaj pogleduje že k naslednjim. »Upam, da bomo že v prihodnji zimi videli prvega Turka na letalnici in prvi turški polet prek 200 metrov,« si je še zaželel Frank ter se za zelo dobro sodelovanje zahvalil trenerju severnoameriške vrste Binetu Norčiču in Urošu Vrhovcu - Balkiju za izdelavo konkurenčnih tekmovalnih dresov.

