Roglič v cilju želel le pijačo in ohladitev

Če bo želel Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) četrtič dobiti Vuelto in se na vrhu večne lestvice pridružiti Robertu Herasu, bo moral v naslednjih dveh tednih pokazati vse, kar zmore na kolesu. To je jasno po izjemno zahtevni 9. etapi v Sierri Nevadi, v kateri je 34-letni Kisovčan, ki je dan prej mojstrsko premagal tekmece, prvič pokazal znake slabosti, kljub temu pa obdržal 2. mesto v skupni razvrstitvi.

Morda je imel včeraj Roglič slab dan, morda je plačal davek za izjemni podvig v 8. etapi, gotovo je le, da nismo spremljali tako močnega zasavskega orla kot v prejšnjih dneh. Predvsem v soboto, ko je na ciljnem vzponu na Cazorlo opravil tako z nosilcem rdeče majice Benom O'Connorjem (Decathlon Ag2r), ki je izgubil skoraj minuto zajetne prednosti, kot z Enricom Masom (Movistar), ki je bil vse do sprinta v klanec v igri za etapno zmago.

3:53 minute po prvem tednu Vuelte za rdečo majico zaostaja Primož Roglič.

Ta je drugič na tej Vuelti in 14. v karieri pripadla Rogliču, za katerega je kazalo, da bo tudi v Sierri Nevadi mlel tekmece. Zdelo se je tudi, da je za njegove tekmece iz ekipe UAE konec boja za vrh v skupnem seštevku, saj je omagal dotlej tretjeuvrščeni João Almeida, ki ga včeraj zaradi okužbe s covidom-19 ni bilo na start.

Zato pa so visoko motivirani na kolo sedli njegovi moštveni kolegi. Siceršnji pomočniki Tadeja Pogačarja so združili moči za Adama Yatesa, štirje so se podali v pobeg in Britancu pripravili teren za epsko zmago. Sam je prekolesaril zadnjih 58 km te 178,5 km dolge preizkušnje z več kot 4.500 višinskimi metri in slavil svojo prvo zmago na Vuelti.

Junak Sierre Nevade je bil Adam Yates. FOTO: Sprint Cycling Agency/Unipublic

Na cesti je imel že več kot šest minut naskoka pred skupino z Rogličem in rdečo majico, tako da je kazalo, da se bo s skupnega 26. mesta povzpel na drugo. Še dva kolesarja bi lahko prehitela Rogliča, Richard Carapaz (EF Education), ki je iz skupine favoritov skočil 88 km pred ciljem in najbolj vztrajno sledil Yatesu, in Mas. Španec je bil premočan za slovenskega zvezdnika na zadnjem vzponu na Alto de Hazallanas (7,1 km, 9,5 %), na katerem si je prikolesaril že minuto prednosti.

Na spustu omejili škodo

Roglič je ob pomoči mladega Nemca Floriana Lipowitza vseskozi kolesaril v skupini rdeče majice, ki je na srečo složno delovala na 23-kilometrskem spustu proti cilju v Granadi. Na njem je Mas sprva drvel na vse ali nič ter se za las izognil hudemu padcu. Nadaljeval je previdneje in zasledovalci so ga ujeli.

Ob tem je Rogličeva skupina Yatesovo prednost zmanjšala na 3:45 minute, Carapazovo na 2:06, tako da etapa, v kateri je kazalo, da se bo 79. Vuelta obrnila na glavo, ni prinesla večjih premikov na vrhu skupne razvrstitve. Da Roglič ni bil v svoji najboljši izvedbi, je potrdilo tudi to, da se ni vpletel v sprint za 3. mesto in preostale štiri odbitne sekunde. Osvojil jih je O'Connor, ki je naskok pred Rogličem povečal na 3:53.

Zasavski orel je v 9. etapi nosil pikčasto majico kralja gora. FOTO: Toni Baixauli/Unipublic

»Nisem imel pravih nog, dolg in težak dan je za mano, bomo videli, kako bo šlo naprej. Vesel sem, da prihaja dan premora, zdaj se želim le ohladiti in nekaj spiti,« v cilju ni bil posebej zgovoren Roglič, ki je nato poletel v Galicijo, kjer karavano čakajo od 10 do 15 stopinj Celzija nižje temperature kot v razbeljeni Andaluziji. Zato pa bo od jutri naprej še naprej zelo vroč boj za rdečo majico. Roglič bo lovil O'Connorja in hkrati moral paziti na vse bolj zgoščeno konkurenco za njim – od zdaj tretjeuvrščenega Carapaza (39 sekund za Rogličem) do sedmega Yatesa (1:37), ki je Rogliču slekel pikčasto majico kralja gora.