Roglič se je pobral po srhljivki v Baskiji. Čerin ne pomni takšnega padca

V 4. etapi se je dirka po Baskiji sprevrgla v srhljivko. Padec Primoža Rogliča (Bora Hansgrohe) dan prej se je zdel nedolžen v primerjavi s tem, kar se je zgodilo na enem od desnih ovinkov spusta s prelaza Olaeta. V ospredju glavnine je zdrsnil eden od kolesarjev ekipe Lidl Trek, skupaj z njim je s ceste zletelo ducat kolesarjev, med njimi največji zvezdniki Roglič, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Za vse tri je bilo dirke konec, vprašanje je, ali bodo po poškodbah nared za Tour.

Prizor kolesarjev, ki so ležali v in ob praznem betonskem jašku tik ob cesti, je bil grozljiv. Roglič je bil med tistimi, ki so imeli srečo v nesreči, pobral se je in odšepal do reševalnega vozila, kjer so ga pregledali in prepustili v oskrbo ekipe. Evenepoel ni padel v jašek, je pa za malo zgrešil drevo. Kljub temu je z levo roko podpiral poškodovano desnico in tudi sam odkorakal do rešilca, ki ga je odpeljal v bolnišnico. Ob robu jaška je obležal Vingegaard, negibnega so položili na nosila in ga odpeljali v bolnišnico, iz katere je prišla vzpodbudna novica, da je pri zavesti.

»Ne pomnim padca, pri katerem bi jih med prvimi na spustu toliko zletelo s ceste, ne pomnim tudi, da bi se hkrati poškodovali trije kolesarji kalibra Rogliča, Vingegaarda in Evenepoela. Že pred leti sem rekel, da gre kolesarstvo v napačno smer, zdaj imajo odgovorni tehten razlog, da razmislijo, kaj se dogaja. Ta šport gre v skrajnosti,« Primož Čerin odgovornost za padec, ki bi moral spremeniti poklicno kolesarstvo, polaga na Svetovno kolesarsko zvezo (UCI).

Primož Čerin upa, da se bodo po tem padcu zganili pristojni pri UCI. FOTO: Matej Družnik

Nato je navedel dejavnike, zaradi katerih je svetovna serija nevarna.

»Po eni strani je tehnologija v narekovajih napredovala, kolesa so hitrejša, lažja in bolj toga, vendar tudi manj vozna. Ko pride do kritične situacije pri velikih hitrostih, se tekmovalec ne more odzvati, kolo gre po svoje. Druga težava je, da imajo vsi radijske povezave, športni direktorji govorijo, da je to zaradi varnosti, a če bi bilo to res, bi komisar dirke opozarjal prek radijske zveze ravno na take primere, kot je bil tokratni. V resnici pa vsi športni direktorji svojim kolesarjem po radiu vpijejo, naj gredo naprej, cesta pa je široka, kolikor je, in se računica ne izide vedno. Zato je v skupini ogromno padcev, za katere ne veš, zakaj pride do njih,« je naštevanje začel Čerin.

Ne pomnim padca, pri katerem bi jih med prvimi na spustu toliko zletelo s ceste, ne pomnim tudi, da bi se hkrati poškodovali trije kolesarji kalibra Rogliča, Vingegaarda in Evenepoela.

»Na cesti je vedno več ovir. Po večjem delu Evrope je asfalt lep, vendar je na cestah veliko otočkov, robnikov, znakov, navzven nagnjenih krožišč, 'ležečih policajev' … Baskija ima ogromno vzponov, a se nobena etapa ne konča na vrhu vzpona, cilji so po spustu, kar povzroči to, da gre na klanec na vso moč in nato tudi navzdol na polno, večji 'kamikaze' imajo več možnosti za zmago. Za gledalce in spektakel je to dobro, prej ali slej pa pride do stvari, do katerih ne bi smelo,« je nadaljeval 61-letni nekdanji profesionalec.

Z zdravo pametjo na Tour

»Razumem, da ni mogoče zaščititi vsega ob progi, ne more pa biti na zunanji strani ovinka prazen neoznačen betonski jarek. Zakaj ima UCI komisijo, ki naj bi imela nadzor nad veljavnostjo trase? Nihče ne more veliko narediti, ker imajo glavno besedo proizvajalci koles, ki so veliki sponzorji, in organizatorji kot ASO. Morali bi narediti korak nazaj, a ne vem, če ga bodo. Najlažje bo reči, da je bila to napaka dveh ali treh kolesarjev, ki niso znali oceniti hitrosti,« se je k nesreči v Baskiji vrnil Čerin, ki še ne more oceniti, kaj bo padec treh od štirih kandidatov za zmago na Touru – manjkal je le Tadej Pogačar (UAE), ki se na Sierri Nevadi pripravlja za Giro – pomenil za boj za rumeno majico.

»Evenepoel si je najverjetneje zlomil ključnico ali roko, Vingegaardove poškodbe so neznanka, pri Primožu so, kot kaže, kosti cele. Je potolčen, a bo po nekaj dneh lahko normalno treniral. Z malo zdrave pameti je dovolj časa, da se vsi trije sestavijo za Tour. Dotlej je tudi dovolj časa, da pristojni izboljšajo varnostne razmere na dirkah,« Čerin upa, da bo do štarta dirke po Franciji 29. junija v Firencah vse, kot mora biti. Da bodo na nastopili »veliki štirje« in bomo videli spektakularen, a varen boj za rumeno majico.