Na zmagovalnih stopničkah na Elizejskih poljanah spet pričakujemo dva Slovenca. Vprašanje pa je, kateri bo na najvišji. Kolesarska javnost, če to priznamo ali ne, bi po dveh Pogačarjevih zmagah najraje na najvišji stopnički videla Primoža Rogliča. Zasluži si, je največkrat slišana obrazložitev. In če mu bo uspelo, si jo bo Primož Roglič zaslužil, tako kot si je vse dosedanje zmage. Na letošnjem Touru bo minilo šele pet let od njegovega prvega zmagoslavja. Nikoli ne bomo pozabili 17. etape na francoski pentlji leta 2017. Bila je sreda, etapa je potekala od mesta La Mure na jugovzhodu Francije,...