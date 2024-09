Roglič meri na kolajno, Pogačar velja za prvega favorita (FOTO)

Tadej Pogačar velja za prvega favorita cestne dirke, s katero se bo 29. septembra končalo 97. kolesarsko svetovno prvenstvo v Zürichu, a slovenska reprezentanca se bo kolajne morda veselila že jutri. Na sporedu bo vožnja na čas profesionalcev, na kateri bo Primož Roglič dres izbrane vrste v tej disciplini nosil prvič po olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021.

Tadej Pogačar velja za prvega favorita cestne dirke na SP, ki bo na sporedu 29. septembra. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Želja v naši izbrani vrsti je kajpak, da bo zasavski orel po švicarski trasi letel tako, kot je na japonski pod goro Fudži, na kateri si je v velikem slogu prikolesaril zlato. Na štart 46,1 km dolge preizkušnje 34-letni Kisovčan kljub nedavnemu zmagoslavju na Vuelti sicer ne bo šel kot prvi favorit. Prireditelji mu niso bili tako naklonjeni pri izbiri cest za »uro resnice« kot pred tremi leti, ko je tekmece deklasiral na 44 km dolgi progi z več kot 800 višinskimi metri.

Tokrat jih bo na podobni razdalji 413, zato njegove kolesarske kvalitete morda ne bodo prišle najbolj do izraza. To je trasa, ki daje prednost specialistom za to disciplino, kot so olimpijski in svetovni prvak Remco Evenepoel, Stefan Küng, Joshua Tarling, novopečeni evropski prvak Edoardo Affini in Brandon McNulty, ki je dobil tudi uvodno preizkušnjo proti štoparici letošnje Vuelte.

Vendar je to tudi preizkušnja, ki odprta vrata pušča Rogliču, še posebej, če je še vedno v tako dobri ali še boljši formi, kot jo je nedavno kazal na španskih cestah, na katerih je četrtič osvojil rdečo majico. S traso se bo Rogla, ki je včeraj zvečer prispel v Zürich, spoznal danes, ko je na sporedu tudi tehnični sestanek ekip, po katerem bo znan končni seznam udeležencev in startni časi. Start prvega tekmovalca je na velodromu Oerlinkon predviden ob 14.45, novega svetovnega prvaka pa naj bi dobili okoli 17.30.

Primož Roglič je pred tremi leti na Japonskem v velikem slogu osvojil olimpijsko zlato. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

»Trasa je bolj na kožo pisana specialistom za kronometer, vendar je dovolj zahtevna, da povprečna hitrost ne bo 55 km/h, temveč med 51 in 52 km/h. Tu bi moral biti Primož konkurenčen, je v igri za najvišja mesta. Za oris, trasa je nekje vmes med ravninsko in olimpijsko iz Tokia. Ni toliko višinskih metrov kot na Japonskem, bo pa treba premagati 4-kilometrski klanec. Uvodni del je razgiban, nato je na vrsti vzpon na greben nad Züriškim jezerom, po spustu pa sledi ravnina,« je možnosti slovenskega aduta ocenil športni direktor slovenske reprezentance Martin Hvastija.

Še pred Rogličem in tekmeci se bodo na 29,9 km dolgo traso podala najboljše dame svetovnega kolesarstva, med katerimi bosta slovenske barve branili Eugenia Bujak in Urška Žigart.

Preplah zaradi Mohoriča

Slovensko odpravo, v kateri bo vse skupaj 25 kolesark in kolesarjev, je včeraj doletela neprijetna novica o padcu Mateja Mohoriča pri ogledu proge pred dirko na makadamu v Gironi. Iz njegove ekipe Bahrain Victorious so sporočili, da je odpovedal nastop na tej preizkušnji ter da se bo po vrnitvi domov osredotočil na obrambo naslova svetovnega prvaka v tej disciplini, 6. oktobra v Belgiji.

Zato je med slovenskimi navijači zavladal preplah, da je slovenska reprezentanco za cestno dirko izgubila enega od najpomembnejših članov, vendar Mohorič, ki so ga po padcu oskrbeli, še zdaleč ni odpisan.

»Z Matejem smo v stiku, dobil je nekaj šivov, vprašanje je, kako se bo vse skupaj celilo, to je edina bojazen. V naslednjih dneh bomo spremljali stanje, Matej pa nikakor ni odpovedal nastopa na SP,« nam je povedal Domen Žigante, predstavnik za stike z javnostjo KZS.

Če bo vse v redu, bo Mohorič z drugimi moštvenimi kolegi za cestno dirko, na kateri bodo poleg njega, Rogliča in Pogačarja slovenske barve branili še Domen Novak, Jan Tratnik, Luka Mezgec in Matevž Govekar, v Zürich prispel v sredo.

V Švici je sicer vse nared za velik kolesarski spektakel s Slovenci v glavnih vlogah. Tudi vreme bo naklonjeno, s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija in skorajda brez vetra bo vsaj na prvih preizkušnjah na čas, kot kaže, odločala samo moč nog.