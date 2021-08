Roglič gre še tretjič po rdečo majico

Klanec za tretjo zmago

Mezgec četrti v 13. etapi Luka Mezgec je v 13. etapi Vuelte, ta je bila z 203,7 km od Belmeza do Villanueve de la Serena najdaljša na letošnjem španskem krogu, v sprintu pristal na nehvaležnem četrtem mestu. Etapo je dobil Francoz Florian Sénéchal, v skupnem seštevku pa ni sprememb, Primož Roglič je tretji z enakim zaostankom za Norvežanom Eikingom kot pred etapo.

Po izjemno stresnem in vročem prehodnem tednu se bo ta vikend na Vuelti nadaljeval pravi boj za rdečo majico, ki jo jenosil že v dveh obdobjih in jo dvakrat tudi prepustil na papirju nenevarnim ubežnikom. Odslej pa bo šlo nedvomno zares, dve zelo zahtevni preizkušnji v gorah Extremadure bosta dali izhodišča za zaključno bitko za kralja 76. dirke po Španiji. Le redko kdo si lahko privošči dva padca v treh dneh in ostane v igri za zmago na tritedenski dirki.To uspeva Rogliču, ki je že nekajkrat potrdil, da je z naskokom najmočnejši kolesar na dirki, čeprav je ta čas 3. v skupnem seštevku. Tam je, ker se je tako odločil skupaj s svojo ekipo Jumbo Visma, ki je doslej, kolikor je bilo to mogoče, poskušala prihraniti čim več energije za odločilni tretji teden. Brezkompromisno je ritem na čelu glavnine narekovala le v 11. etapi, v kateri si je 31-letni Kisovčan prikolesaril letošnjo drugo etapno zmago. Ob prvi v uvodni vožnji na čas je vse opravil sam. Kljub taktiziranju pa ješe vedno najvišje uvrščeni med kandidati za končni vrh 5. septembra v Santiagu de Compostela.Presenetljivi nosilec rdeče majice, Norvežan(Intermarche), se zaveda, da se bo prej ali slej poslovil od nje. Tudi drugouvrščeni(Cofidis, 0:58), ki je imel v preteklosti že visokoleteče ambicije na tritedenskih dirkah, ni v formi, ki bi obetala, da bi v najtežjih vzponih zdržal nalete Rogliča (1:56) in svojih pravih tekmecev. To so dvojec iz Movistarja(2:31) in(3:28), avstralski adut ekipe Bahrain Victorious(3:55) ter kapetana Ineosa(4:41) in(4:57).Pravzaprav bi bilo presenetljivo, če se pravo razmerje moči na dirki na vrhu razpredelnice ne bi pokazalo že po današnji 14. etapi. V prvi polovici bo 165,7 km dolga preizkušnja od Don Benita do Pica Villuercasa sicer ravninska, druga polovica pa bo v temperaturah nad 30 stopinj Celzija brez predaha. Puerto Berzocana (7,7 km, 5,2-odstotni povprečni naklon) in Alto Collado de Ballesteros (2,8 km, 14 odstotkov) se brez vmesnega spusta skorajda zlijeta drug v drugega, po 50 km cest brez prave ravnine pa bo za veliki finale ciljni vzpon na Pico Villuercas (14,5 km, 6,2 odstotka).V zadnjem kilometru do opuščene vojaške baze 1580 metrov visoko vodi ozka cesta s 15-odstotnim naklonom. Če Jumbo Visma ne bo spet predaleč predse spustila ubežnikov, se zdi Rogličeva tretja etapna zmaga in tudi tretji prevzem rdeče majice kot na dlani. Tu pa za karavano še ne bo konec vroče in hribovite Extremadure. V 197,5 km dolgi 15. etapi (Navalmoral de La Mata–El Barraco) jo čakajo štirje vzponi, posuti v drugi polovici. Odločilna bosta zadnja dva, najprej na kar 20,4 km dolg Puerto Mijares (5,4 odstotka), nato pa še na Puerto San Juan de Nava (8,6 km, 3,8 odstotka), po katerem bo sledil 5,4 km dolg spust v cilj. Ta bo postavil vrstni red pred drugim dnevom premora in zadnjim tednom dirke, v kateri pa Rogliča in druščino šele čakajo najvišje ovire, najbolj strmi asturijski klanci.