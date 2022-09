Roglič bo šel na vse ali nič

Kjer se prepirata dva … Nadaljevanje poznate in v boju za rdečo majico na Vuelti, v katerem sta bila doslej v ospredju Remco Evenepoel (Quick Step) in Primož Roglič (Jumbo Visma), številni opozarjajo na tretjega kandidata za končno zmago v Madridu. Španski adut Enric Mas (Movistar) v zadnji teden dirke vstopa v položaju, ki mu omogoča tudi sanje o prvi zmagi na največji domači dirki.

Po drugi strani pa Roglič lovi že četrto zaporedno in ve, da nima več česa izgubiti. Še šest etap loči kolesarje od cilja na trgu Cibeles in zdi se, da je že jasno, kateri trije bodo stali na odru za zmagovalce – Evenepoel, ki ta čas nosi rdečo majico s prednostjo 1:34 pred Rogličem in 2:01 pred Masom. Tako slovenski kot španski navijači pa se nadejajo, da vrstni red prve trojice ni končni. Upanje jim je vlil minuli konec tedna v andaluzijskih gorah, v katerih sta Roglič in Mas proti Evenepoelu pridobila po minuto, vendar ga nista zlomila. Veliki belgijski up pa bo moral prestati še eno zanj novo preizkušnjo.

»Ni še konec, je pa bolje imeti poldrugo minuto prednosti kot zaostanka. V zadnjem tednu bo šlo predvsem za svežino in utrujenost, tako v nogah kot v glavi,« je povedal 22-letni Evenepoel, ki v karieri še ni dirkal več kot 17 etap, kolikor je do odstopa zanj trajal lanski Giro.

Španec išče zaveznika

Mas in Roglič bosta poskrbela za to, da bodo zanj naslednji dnevi peklensko zahtevni. Mas bi rad zmago dodal 2. mestoma iz let 2018 in 2021, s katero bi morda odločilno prispeval k svetlejši prihodnosti svoje ekipe. Movistar se bori za obstanek v svetovni seriji in vsaka dodatna osvojena točka bi prišla še kako prav v prizadevanjih, da največja španska ekipa ne bi po več kot štirih desetletjih zdrsnila iz elite.

»Pred odločilnim tednom Vuelte sem umirjen in motiviran. Odločilni trenutek lahko pride v kateri koli etapi, v katerem koli trenutku. Vsakdo bo poskušal izkoristiti svoje prednosti, nekateri bomo morda morali skleniti zavezništvo,« je 27-letni Španec novinarjem namignil, da bi lahko tudi združil moči z 32-letnim Slovencem. Seveda le do trenutka, ko bi iz igre izločila Evenepoela in bi se med njima vnel boj za rdečo majico. V njej je Roglič že trikrat končal Vuelto, v nedeljo bi lahko postal prvi, ki bi mu to uspelo štirikrat zapored. Jasno je, da ga 2. ali 3. mesto ne zanimata. Enako velja za njegovo ekipo Jumbo Visma, ki je po prevladi Jonasa Vingegaarda in Wouta van Aerta na Touru velika zmagovalka sezone. Nizozemska zasedba bo šla na vse ali nič.

»Primož je dobro pripravljen in tudi zelo motiviran, da iz tega potegne največ. Zadnji teden bo izjemen,« je glede možnosti svojega kapetana optimističen Chris Harper, ki je po odstopu Seppa Kussa napredoval na mesto prvega Rogličevega pomočnika v gorskih preizkušnjah.