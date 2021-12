Real Madridu odprta avtocesta do naslova

Le najpogumnejši že pred novim letom stavijo velike vsote na končno zmago madridskega Reala, čeprav se zdi, da se je kraljevi klub otresel kar dveh velikih tekmecev – branilca naslova Atletica ter Barcelone, ki zaostajata že za 17 oziroma 18 točk. Le dvakrat v zgodovini je Atletico ubranil naslov, nazadnje leta 1951, ko je bil britanski premier še Winston Churchill.

Od tedaj je bila daljša prevlada na Iberskem polotoku skoraj izključno rezervirana za nogometaše madridskega Reala in Barcelone. To »pravilo« se bo očitno potrdilo tudi v aktualni sezoni, ki se je začela z novico stoletja: Lionel Messi je zapustil Camp Nou, kmalu mu je skozi izhodna vrata pri Barceloni sledil še trener Ronald Koeman. Drsenja v povprečje ni mogel pravočasno ustaviti niti Xavi Hernandez, legendarni produkt klubske šole, ki se je k Barçi vrnil kot trener in z ekipo golobradcev izpadel iz lige prvakov.

Težave Kataloncev niso nepričakovane, veliko bolj preseneča padec Atletica. Ekipa Jana Oblaka je sicer močno popustila že v drugi polovici šampionske sezone, a ji je kljub temu uspelo prvi prečkati ciljno črto, tokrat se je že decembra znašla v hudih škripcih. Trener Diego Simeone je s porazom v Granadi (1:2) prvič na klopi Atletica izgubil štirikrat zapored. »Jasno je, da prihaja do nepozornosti. In to velike. Tudi zato izgubljamo tekme, ki si jih ne bi zaslužili izgubiti,« je dejal Simeone, ki je včeraj proslavil deseto obletnico za krmilom.

To je bila že 11. zaporedna gostujoča tekma v prvenstvu, na kateri je Atletico prejel vsaj gol, nekoč granitna obramba je kar naenkrat največja šibka točka prvakov. Najbolj prepričljiv je bil v tekoči sezoni sprva Real Sociedad, ko pa je ritem pod taktirko povratnika Carla Ancelottija ujel Real Madrid, so Baski hitro predali vodilni položaj kraljevemu klubu. Po 560 dneh odsotnosti so Madridčani odigrali prvo tekmo na domačem Bernabeuu in s 5:2 sredi septembra premagali Celto, z goli prvega strelca lige Karima Benzemaja (15) pa še naprej zbirajo zmage – kar 14 na prvih 19 tekmah. Kljub izbruhu okužb v ekipi so se s tremi točkami sredi tedna vrnili tudi z bilbajskega San Mamesa (2:1).

Mijatović: Benzema je najboljši

»S to zmago Real nima več konkurence. Benzema? Nihče v tem trenutku ni boljši od njega,« je svoj nekdanji klub v izjavah za radio Cadena SER pohvalil Predrag Mijatović. Real (46 točk) je premagal vse tekmece z zgornje polovice lestvice z izjemo Villarreala, prvi zasledovalec na lestvici je Sevilla (38). Največji presenečenji sta brez dvoma tretji Betis (33), ki ga vodi nekdanji trener Reala, Villarreala in Manchester Cityja Manuel Pellegrini, ter Rayo Vallecano (30), ki drži četrto mesto.

El clasico na Bernabeuu Do konca sezone bodo papirnati favoriti še šestkrat igrali med seboj, težji razpored imata Real in Sevilla, saj ju čakata dve gostujoči tekmi – Madridčani se bodo pomerili s Sevillo in Atleticom, Andaluzijci pa bodo gostovali v Barceloni in pri Atleticu. El clasico bo na sporedu 20. marca v Madridu (29. krog).

A v drugem delu prvenstva se lahko zgodi še marsikaj, Barcelona in Sevilla bosta po zaslugi evropske lige denimo igrali v ritmu četrtek-nedelja. Zadnje besede v boju za vsaj četrto mesto, ki prinaša ponoven nastop v ligi prvakov, še zdaleč niso rekli niti Real Sociedad, Valencia, Villarreal in Athletic Bilbao.