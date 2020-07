Rdeči spali med koronakrizo?

Od konca ere Michaela Schumacherja 1999–2004 je Ferrari doživel precej padcev, osamljen preblisk je bil leta 2007, ko mu je naslov prinesel Kimi Räikkönen, a zdi se, da še ni padel v tako globoko brezno. Uvodni dirki formule 1 v Spielbergu, zlasti druga, sta razkrili nemoč rdečih iz Maranella, ki jim grozi najslabša sezona v tem stoletju. Morda je krivično, da se javnost namesto o nadaljevanju prevlade Mercedesa, brezmadežnih zmagah Valtterija Bottasa in Lewisa Hamiltona, ponovnem vzponu McLarna in prvih stopničkah vzhajajoče zvezde Landa Norrisa ukvarja pretežno s padlim velikanom Ferrarijem. Je pa razumljivo, gre za najuspešnejše moštvo med vsemi, moštvo, ki prinese F1 prinese denarja, ga tudi največ prejme in največ zapravi ter ima največ navijačev na svetu. Medtem ko so vsa moštva med koronakrizo očitno dobro opravljala domače naloge in razvijala dirkalnike, McLaren in Racing Point sta že povsem konkurenčna, po dveh dirkah pa samo še Haas in Williams nimata točk, je Ferrari storil korak nazaj. Če so rdeči že v prvo pokazali slabosti, a se po spletu okoliščin veselili drugega mesta Charlesa Leclerca in celo točke Sebastiana Vettla, so v drugo potrdili, da ta čas sodijo nekam v sivo sredino. Dirkača sta zasedla skromni deseto in enajsto mesto v mokrih kvalifikacijah, še slabše sta se odrezala na suhi dirki. Po medsebojnem trčenju v tretjem ovinku je Nemec z zlomljenim zadnjim krilcem zapeljal v garažo, Monačan je z načetim podvozjem zdržal tri kroge. Nič točk za 16-kratne konstruktorske in 15-kratne vozniške prvake, ki so postali tarča posmeha na družbenih omrežjih, potem ko so padli na peto mesto med konstruktorji. Šampioni Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio in Niki Lauda ter ustanovitelj Enzo Ferrari se obračajo v grobu, do šale pa ni Ferrarijevemu predsedniku Johnu Elkannu, ki je ekipo že večkrat opozoril, da je scuderia vedno na prvem mestu, nazadnje novembra lani, ko sta na VN Brazilije Vettel in Leclerc trčila malo pred koncem in oba odstopila. Prav verjetno je, da bodo tokrat posledice hujše, šefu moštva Matii Binottu naj bi bile štete ure. Če je bila v São Paulu krivda obojestranska, pa je bil na premierni VN Štajerske za trk kriv izključno mladi Leclerc. Monačana izdala sebičnost »Seveda se opravičujem Sebu, ampak v takšnih primerih so vse besede odveč. Najbolj sem razočaran nad seboj, naredil sem slabo stvar in na cedilu pustil ekipo. Žal mi je, ampak to ni dovolj. Upam, da se bom iz tega kaj naučil in se odkupil na prihodnjih dirkah,« je bil ves poklapan 22-letnik, ki je lani zasenčil štirikratnega prvaka in dosegel prvi zmagi. V prihodnji sezoni bo njegov moštveni kolega Carlos Sainz, ki ga je verjetno že precej minila navdušenost po podpisu pogodbe s Ferrarijem. V Italiji bo sicer zaslužil veliko več, ampak na tej stopnji denar ne igra več tako pomembne vloge, dirkači želijo predvsem zmagovati. A če ne bodo v rdeči tovarni resno zavihali rokavov, bo Španec še pogrešal moč mclarna, s katerim je v nedeljo osvojil točko za najhitrejši krog. Ferrari bo vtis poskušal popraviti v nedeljo na Madžarskem, kjer ima od leta 1986 skupaj sedem zmag, toliko kot svetovni prvak Hamilton.