Putin je rojakom zabil avtogol

Potem ko sta svetovna zveza Fifa in evropska Uefa ruske nogometaše izločili iz bojev za nastop na svetovnem prvenstvu, je Mednarodni olimpijski komite pozval k vsesplošni športni blokadi. MOK se je za tovrstno potezo nazadnje odločil v obdobju vladavine Slobodana Miloševića v ZR Jugoslaviji in v času, ko je Južno Afriko razjedal rasistični rak apartheida.

Ruski športniki v nekaterih mednarodnih tekmovanjih še lahko nastopajo, medtem ko so tekmovanja v Rusiji (v isti sapi lahko sem prištejemo tudi Belorusijo) odpovedale domala vse krovne organizacije. Boksarske IBF, WBC, WBA in WBO so to potrdile v skupni izjavi, ukrajinski šampion Oleksandr Usik pa se je medtem pridružil teritorialni obrambi skupaj z dolgoletnim soborcem v ringu Vasilijem Lomačenkom. Velikana ukrajinskega boksa, brata Vladimir in Vitalij Kličko, sta prav tako pripravljena na boj med rezervisti, starejši Vitalij je seveda župan obleganega Kijeva.

Brez F1 in odbojkarskega SP

Vodstvo formule 1 je že v petek odpovedalo dirko za VN Rusije v Sočiju, v zbirki največjih odpovedanih tekmovanj leta 2022, ki bi morala biti na sporedu v Rusiji, pa je od včeraj tudi svetovno prvenstvo v odbojki. Popoldne je sledila še izključitev ruskih in beloruskih reprezentanc, Evropska odbojkarska zveza pa je prepovedala nastope klubom oziroma posameznikom pod svojim okriljem. Svetovna hokejska zveza je do nadaljnjega izločila vse reprezentance Rusije in Belorusije, Rusi pa so ostali brez mladinskega SP 2023, medtem ko sta rusko KHL zapustila latvijska Riga in finski Jokerit.

Brez nastopov (belo)ruskih športnikov bosta minila norveška turneja smučarskih skakalcev in SP v poletih v Vikersundu. Smučarska zveza Slovenije je že pred uradno napovedjo Svetovne smučarske zveze napovedala bojkot prireditev v Rusiji, pod vprašajem je zdaj seveda tudi nastop posameznih tekmovalcev v Planici, kjer se bo med 24. in 27. marcem tradicionalno končala sezona v smučarskih skokih. Še prej, 12. in 13. marca, bosta v Kranjski Gori tekmi alpskih smučarjev za pokal Vitranc. Za posamične prepovedi nastopov se je odločila tudi Svetovna drsalna zveza.

V judu in plavanju še odprta vrata

Po suspenzu ruskih klubov v evroligi so Rusijo že začeli zapuščati nekateri tuji košarkarji. Gruzinec Tornike Šengelia, član moskovskega CSKA, je odmevno dejal, da med oboroženimi spopadi ne more nastopati za klub ruske vojske. Včeraj popoldne je Mednarodna košarkarska zveza potrdila suspenz ruskih ekip in sodnikov pod svojim okriljem. Svetovna judo zveza in Svetovna plavalna zveza sta odvzeli častna naziva ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu; organizaciji za zdaj nista prepovedali nastopov športnikom.

Rokomet? Evropska rokometna zveza je suspendirala reprezentance, klube, sodnike in delegate iz Rusije in Belorusije. To pomeni, da je evropske sezone že konec za Staša Skubeta in Jako Malusa (oba Brest), Ano Gros (CSKA) ...