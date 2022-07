Prosinečki o NK Olimpija: Z večjimi lažnivci in prevaranti še nisem delal

»Rudonja je dobil odpoved, Prosinečki pa je odšel sam,« je na novinarski konferenci v petek dejal predsednik kluba Adam Delius, ki trdi, da so nanj od prihoda izvajali pritisk, da potrebuje določenega igralca. Dan po novinarski konferenci pa se je danes oglasil tudi Prosinečki, ki je predstavil svojo plat zgodbe in dejal, da še nikoli ni deloval z večjimi lažnivci in prevaranti.

»Lahko rečete, da sem bil slab trener, ampak ljubezni do kluba mi ne morete očitati. Prišel sem, da klub vrnemo tja, kjer je nekoč že bil. Moram reči, da nisem še nikoli deloval z večjimi lažnivci in prevaranti, pa sem ogromno let že v tem poslu kot igralec in trener,« je dejal novinarjem. Očitke, da sta z Rudonjo želela prodati klub, je označil za smešne in dejal, da je absurdno, kako vodijo klub.

Prosinečki je še dodal, da »niti Alfred Hitchcock ne bi mogel napraviti tega. Delius nas je povabil na sestanek in nam dejal, da bo Barišić odšel iz kluba. Govoril je o novih ljudeh, ki ga bodo nasledili. Tudi o nogometaših, ki naj bi še prišli. Na koncu pa izvem, da sem jaz tisti, ki bo odšel.«

Rudonja je dejal, da je predsedniku kluba večkrat ponudil pomoč in predlagal partnerja. Dejal je, da je klub v vseh segmentih nazadoval.

Bivšemu trenerju očitajo alkohol in cigarete

Tik preden je zdaj že bivši trener stopil pred kamere in novinarje, pa je klub objavil novo izjavo za javnost, v kateri so zapisali, da je bil Prosinečki nekoč vrhunski nogometaš, danes pa živi svoje življenje, kot ga je vajen. Zapisali so: »Noče biti vzor igralcem in slediti ​​klubski filozofiji in vrednotam. Potem, ko je klub napovedal njegov odhod z mesta trenerja, je v javnost iz ure v uro prihajalo vedno več nevzdržnih trditev in floskul. Nihče pa ne ve, da je na pripravah trenerski štab večkrat (skoraj vsak dan) kartal do 4. ure zjutraj z alkoholom in cigaretami.« Očitali so mu tudi odpovedovanje načrtovanih treningov.

Zatrdili so še, da se je predsednik kluba Adam Delius že dogovoril z novim trenerjem, ki ima dovolj izkušenj v Evropi in je vrednotno usmerjen. Trenerja in njegovo ekipo bo klub javnosti predstavil v ponedeljek zjutraj. Za konec pa so dodali, da bosta od zdaj naprej vse poslovne odnose v klubu direktno nadzorovala predsednik kluba Adam Delius in podpredsednik dr. Christian Dollinger.