Pri Rogliču leta ne štejejo, ko gre v klanec

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) je že nekajkrat pokazal, da je najmočnejši kolesar na 79. dirki po Španiji, vendar še nikoli tako prepričljivo kot na ciljnem vzponu 13. etape na Ancares. Boj za dnevno zmago je prepustil ubežnikom, med katerimi je bil najmočnejši Michael Woods (Israel Premier Tech), sam pa je v velikem slogu opravil s skupino favoritov za končno zmago.

V hribih severne Španije smo spet spremljali dve dirki. Tista za etapno zmago je potekala skoraj 16 minut pred glavnino. Zanjo se je potegoval tudi nosilec zelene in po novem še pikčaste majice Wout van Aert (Visma Lease a Bike), a tako kot drugi na 7,5 km dolgem vzponu na Ancares ni bil kos Woodsovemu pospešku. Kanadčan, ki bo oktobra dopolnil 38 let, si je prikolesaril tretjo etapno zmago na Vuelti.

Da leta ne štejejo, ko se cesta strmo vzpenja, je pokazal še Roglič, ki bo čez dva meseca upihnil 35 svečk. Preden se je v zadnjih 5 km cesta postavila pokonci, je bil sicer najbolj samozavesten 29-letni Enric Mas (Movistar), ki je pred klancem na čelo glavnine poslal svoje pomočnike. Vendar so ti omagali, preden se je boj za vrh v skupnem seštevku razplamtel. Podžgali so ga Rogličevi »rdeči biki«, ki so zanj navijali oster tempo vse do pospeška zasavskega orla okoli 4 km pred ciljem. Sprva sta mu sledila Mas in lanski zmagovalec Vuelte Sepp Kuss (Visma Lease a Bike). Rdeči O'Connor se je takoj znašel v težavah, nato vsi drugi. Po pričakovanju je kot zadnji popustil Mas, edini, ki se ga Roglič na letošnji Vuelti pred tem še ni otresel v vožnji v klanec.

Rogla, ki na obrazu tokrat ni skrival trpljenja, je v cilj prikolesaril na 16. mestu, 10:54 za zmagovalcem etape. Med tekmeci za vrh v skupnem seštevku je najmanj za njim, 35 sekund, zaostal Mikel Landa (Soudal Quick Step). Mas je izgubil 58 sekund in sedaj na 3. mestu za Rogličem zaostaja 1:40. O'Connor je v cilj prisopihal 1:55 za slovenskim asom. Avstralčeva prednost se je z začetnih 4:51 po 6. etapi stopila že na 1:21 in zdi se, da je le še vprašanje časa, kdaj bo rdeča majica zamenjala lastnika.

Še vedno gre iz dneva v dan

Kljub izjemni predstavi je bil Roglič v cilju zadržan v napovedih za nadaljevanje dirke. »Enkrat izgubiš, drugič pridobiš, tokrat sem bil na srečo na pravi strani. Najprej bom užival v tem, kar sem dosegel, in nato začel razmišljati o novih napadih. Čutim te napore, zato gremo še vedno naprej iz dneva v dan,« Roglič, kot kaže, še vedno ni prepričan, da bosta njegov hrbet in telesna pripravljenost vzdržala do cilja v Madridu, potem ko si je pri padcu v 12. etapi Toura zlomil vretence in so bile njegove priprave za Vuelto okrnjene.

Po bitki na Ancaresu sledi 14., najdaljša etape dirke. Šlo bo za izčrpavanje na 200,4 km dolgi preizkušnji z vzponom na Leitariegos (22,8 km, 4,5 %), po katerem sledi še spust v cilj.