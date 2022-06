Povsod je lepo, toda Tacen je dom

Veliko so prestali slovenski slalomisti na divjih vodah v zadnjih sezonah, saj jih je močno zaznamoval koronavirus. Minuli konec tedna so dočakali pravi kajakaški praznik na tekmi svetovnega pokala v Tacnu. Gledalcev se je kljub vročini kar trlo ob Savi, domači tekmovalci pa so jih navdušili z devetimi uvrstitvami med elitno deseterico v štirih kategorijah, tremi na zmagovalni oder. Do popolnosti je manjkala le malenkost – zlata kolajna.

Slovenskih junakov Tacna 2022 ni manjkalo. Niz velikih uspehov je v soboto začel Martin Srabotnik z osvojitvijo drugega mesta med kajakaši in prvim prebojem med najboljšo trojico na preizkušnji svetovnega pokala. V nedeljo sta ga nadaljevala stara znanca mednarodne elite Luka Božič in Benjamin Savšek z drugim in tretjim mestom med kanuisti. A ni prav veliko manjkalo, da bi bil seznam še daljši: kajakaš Peter Kauzer je preklinjal šest kazenskih sekund, s katerimi se je zasidral na četrto mesto, Eva Alina Hočevar dotik vzvratnih 13. vratic, ki jo je stal drugo mesto med kajakašicami. Trinajstica je na splošno odigrala vražjo vlogo pri Slovencih. Količka s to oznako sta se v finalu dotaknila tudi Kauzer in Savšek.

Na Savi prvič med elito

Edini, ki je prestal nastop najboljše deseterice brez kazenskega pribitka, je bil Srabotnik. Do čarobne sobote je bila njegova najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu 8. mesto iz lanskega Seu d'Urgella.

Navijači so Martinu Srabotniku vlili dodatno energijo.

»Prve stopničke v karieri, in to na domači tekmi, težko bi bilo bolje. Premagal me je le odlični Čeh Jiri Prskavec, olimpijski prvak iz Tokia, bil pa sem boljši od številnih velikih imen. Pritisk v Tacnu je malo večji kot drugje, a je atmosfera tako dobra, da ti navijači dajo dodatno energijo. Progo dobro poznam, kar je prednost proti tekmecem, a zbrali so se vsi najboljši na svetu, zato je bilo treba dobro veslati,« je bil navdušen 26-letni Celjan, ki se je izkazal že v polfinalu. Z identičnim časom kot Kauzer sta si delila drugo mesto.

Še lepši je trenutni vrstni red na vrhu skupne razpredelnice sezone med kanuisti. Na njem z enakim številom točk vodita odlična slovenska asa, ki ju je tokrat ugnal le Alexander Slafkovsky. Izkušeni Slovak je ugnal vse pasti brez kazni, Božič je z dvema sekundama pribitka zaostal za 17 stotink, Savšek, ki je bil krepko najhitrejši v polfinalu, za 56.

»Drugo mesto v Tacnu je vsaj tako sladko kot zmaga v Pragi pred dvema tednoma. Uspeh na Češkem je bil lep, dom pa je le en. Menim, da sem se v finalu dobro odrezal, vsaj če upoštevamo, kako zahrbtna je bila proga in kako se je voda spreminjala. To je ne nazadnje okusil tudi Kauzer v soboto. Tokrat sem si prislužil dve kazenski sekundi, moje veslanje pa je bilo na visoki ravni,« je bil navdušen Božič. Olimpijski prvak Savšek ni bil razočaran: »Kako sem zadnja leta pogrešal ta občutek tekme pred domačimi navijači! Res lahko rečem, da je za mano lepa tekma.«