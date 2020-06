Poškodbe lažje kot pri Schumacherju

Življenje je že brez koronavirusa dovolj zapleteno in piše številne dramatične zgodbe in usode. Ena od njih je tudi tista Alessandra Zanardija.



Nekdanji dirkač v formuli 1, njegova najboljša uvrstitev je bila šesto mesto leta 1993 v Braziliji, je, ko se je iz elitnega avtomobilističnega športa vrnil v serijo CART, že doživel tragedijo. Po nesreči na nemškem dirkališču Lausitz leta 2001 so mu morali amputirati obe nogi. A vrnil se je v šport, postal parakolesar in na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu in štiri leta pozneje v Riu de Janeiru osvojil štiri zlata odličja in dve srebrni. Športni duh zdaj 53-letnega Italijana iz Bologne ni klonil niti v obdobju pandemije in omejenih športnih dejavnosti, udeležil se je tekmovanja na cesti v Toskani, a v spuščajočem se ovinku, v ljudskem izročilu mu celo pravijo prekleti ovinek, izgubil nadzor nad kolesom na ročni pogon in trčil v tovornjak.



Poškodbe glave, po nesreči je bil nekaj časa le pri zavesti in je celo govoril, so bile hude, Zanardi po operaciji obraza in čeljusti v umetni komi leži na oddelku intenzivne nege v bolnišnici v Sieni. »Zaradi Alexa sem napet in prestrašen, komaj zadržujem dih. Sem njegov navijač in prijatelj. Prosim, molite za tega izjemnega človeka, kot molim jaz,« je sporočil svetovni prvak v F1 iz leta 1978 Mario Andretti. Še en elitni dirkač Martin Brundle pa je pripomnil. »Alex je v življenju že doživel svoj delež slabe sreče, to pa z velikansko odločnostjo in duhovno močjo presegel z novimi zmagami.« Ne predaj se »Alex, ne predaj se, vsa Italija se bojuje s teboj,« je poudaril tudi italijanski ministrski predsednik Giuseppe Conte. Nevrokirurg Giuseppe Olivieri, ta je operiral Zanardija, razumljivo ne more dati kakšnih natančnih diagnoz, kako bo z Alessandrom, ta na srečo nima možganskih poškodb z mikroskopskimi krvavitvami, a lahko da bo športni as izgubil vid na obeh očesih. »Njegove poškodbe glave denimo niso tako hude, kot je bilo pri smučarski nesreči Michaela Schumacherja. Je pa to zelo daljnosežna poškodba celotne možganske skorje, iz katere se težko vrnemo na normalno razumevajočo in motorično funkcijo. Kdaj bomo Alexa prebudili iz kome, je za zdaj težko reči, a je njegovo stanje vsaj stabilno,« meni Olivieri.



Policija je medtem zasegla videoposnetek nesreče nekega snemalca, na posnetku pa je najprej razvidno, da je imel Alex Zanardi v času nesrečnega dogajanja obe roki na kolesih parabicikla. Vprašljivi pa so zdaj tudi varnostni pogoji tekmovanja.