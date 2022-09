Poraz in odstop prvaka

Kar se je na začetku zdelo kot povsem običajen uvod v enega najmočnejših superturnirjev letošnjega leta, se je kmalu sprevrglo v enega največjih šahovskih škandalov zadnjega desetletja ali dveh. Svetovni prvak Magnus Carlsen je najbolje začel tradicionalni pokal Sinquefield v Saint Louisu, potem ko je v uvodnem krogu edinemu uspelo osvojiti celo točko. Carlsen, ki je v Saint Louisu v preteklosti zmagal dvakrat, je v zanj značilnem slogu premagal zadnjega izzivalca Jana Nepomnjaščega.

ČRNI NA POTEZI Carlsen – Niemann, Saint Louis 2022. V poziciji s številnimi visečimi figurami in taktičnimi motivi (vezava, odkriti napad itd.) je črni našel udar, s katerim je elegantno prišel v povsem dobljeno pozicijo. Kako? REŠITEV: 1…Sg5!! in po 2.Lf7+ Kf5 (2…Kf6 je verjetno še bolj natančno.) 3.Txd2 Sf3+ 4.Kg2 Sxd2 je črni v nadaljevanju brez prevelikih težav realiziral svojo prednost ter dosegel senzacionalno zmago.

Carlsenov drugi nasprotnik Levon Aronjan z belimi figurami ni hotel tvegati ničesar in se je zadovoljil s hitrim remijem, kar je bržčas ustrezalo tudi svetovnemu prvaku, ki je imel v tretjem krogu znova prednost prve poteze proti zadnjepostavljenemu igralcu na turnirju, 19-letnemu domačinu Hansu Niemannu. Partija, v kateri je večina verjetno pričakovala lahko delo z njegove strani, pa se je za Carlsena sprevrgla v pravo nočno moro. Začelo se je z njegovo izbiro otvoritve, ki tokrat nikakor ni dosegla želenega učinka spraviti nasprotnika z znanih poti. Še več, izkazalo se je, da je Niemann izvrstno pripravljen na Carlsenov otvoritveni poskus, in je kljub črnim figuram hitro prevzel pobudo.

Čeprav je bila končnica precej tehnične narave, se svetovni prvak nikakor ni mogel otresti pritiska, Niemann ga je z domiselnimi taktičnimi udari postopoma stopnjeval do dobljene pozicije in senzacionalne zmage, ki ga je hkrati prvič v karieri popeljala v ratinški klub 2700 plus.

Računalniška pomoč

Prava bomba pa je odjeknila naslednji dan, ko je Carlsen sporočil, da turnirja ne namerava nadaljevati. V izjavi za javnost so organizatorji navedli njegove osebne razloge, medtem ko je sam na družabnem omrežju objavil zelo dvoumno sporočilo, ki namiguje na nekaj več, vendar naj o tem trenutno ne bi smel povedati ničesar bolj konkretnega. Za široko zaveso skrivnostnosti so se seveda začele pojavljati številne špekulacije o vzrokih za prvi odstop sredi turnirja v njegovi karieri.

šah

V povezavi z nekaterimi standardnimi ukrepi proti prejemanju nedovoljene računalniške pomoči med igro, ki so jih v Saint Louisu uvedli prav na začetku četrtega kroga, so se te špekulacije osredotočile predvsem na to, ali je Carlsen prepričan, da ga je mladi nasprotnik premagal s pomočjo goljufije. Čeprav Carlsen v nobenem trenutku tega ni eksplicitno omenil, pa se je omenjena teorija kot požar razširila po družabnih omrežjih in spletnih kanalih.