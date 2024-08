Poglejte, kako je olimpijec osvojil srebrno medaljo in srca ljudi

Na olimpijskih igrah, kjer udeleženci običajno uporabijo vso razpoložljivo opremo, da bi dosegli najboljši možen rezultat, je Turek Yusuf Dikeç v torek na mešanem ekipnem tekmovanju z zračno pištolo pokazal hladnokrvno, mojstrsko obvladovanje svoje pištole in zaradi tega postal viralen.

Medtem ko so se njegovi nasprotniki na tekmovanje podali s specializirano opremo – prilagojenimi očali, ki zastirajo vid na enem očesu, velikimi zaščitnimi slušalkami in zatemnjenimi stekli – je Dikçu uspelo osvojiti prvo turško olimpijsko medaljo v streljanju, pri čemer je bil oblečen v običajna očala, eno roko pa je imel v žepu.

Ne potrebuje opreme

»Streljam z obema očesoma, večina strelcev strelja z enim. Zato nisem želel uporabiti vse te opreme. Streljanje z dvema očesoma ... Verjamem, da je tako bolje. O tem sem veliko raziskal, zato opreme nisem potreboval,« je Dikeç povedal za turško radijsko postajo Radyo Gol.

»Streljanje z roko v žepu nima nič z mojstrstvom. Tako sem bolj motiviran in se počutim udobnejše,« je dejal in dodal, da gre pri tej drži »pravzaprav za vzpostavljanje ravnovesja telesa ter osredotočanje in koncentracijo«.

Dobitniki strelskih kolajn. FOTO: Annegret Hilse Reuters

Fotografije ležernega 51-letnika so postale viralne – tudi zaradi primerjave s popolnoma nasprotnim pristopom olimpijke Kim Ye-ji, katere kapa, futuristična očala in ostra zbranost ustvarijo povsem drugačen učinek.

Kim je v nedeljo osvojila srebrno medaljo na tekmovanju z zračno pištolo na 10 metrov, zlato pa je osvojila njena 19-letna kolegica Oh Ye Jin.

Kot da bi streljal na domači terasi

Eden od uporabnikov družbenih omrežij je o Dikçu dejal: »Vrhunska samozavest. Z roko v žepu. Brez specializiranih leč, brez težav. Preveč enostavno zanj.«

Drugi je pohvalil njegovo »noro avro«, mehiško glasilo Diario Récord pa je zapisalo: »Pri 51 letih je na olimpijskih igrah tekmoval, kot da bi bil na terasi svojega doma!«

Po osvojitvi srebra je Dikeç dejal: »Zelo sem srečen. Olimpijska medalja je olimpijska medalja in upam, da bo v Los Angelesu [na igrah leta 2028] to zlata medalja.«

Osvojil tudi z ljubeznijo do mačk

Zlato medaljo sta osvojila Srba Zorana Arunović in Damir Mikec, bronasto pa Indijca Manu Bhaker in Sarabjot Singh, vendar so fanfare in pohvale na družbenih omrežjih pripadle Dikcu.

Če koga niso navdušile Turkove strelske spretnosti, pa je oboževalce osvojil tudi zaradi svoje ljubezni do mačk, ki so jo opazili na njegovi Instagramovi strani.

Olimpijske igre, kot kaže, ustvarjajo veliko športnih junakov in legend, tako na tekmovalnem prizorišču kot izven tega.