Pogačarju še enkrat, kar je Pogačarjevega

Bogu, kar je božjega, po kolesarsko bi temu lahko rekli Pogačarju, kar je Pogačarjevega. To je na dirki po Sloveniji zelena majica najboljšega, ki jo je osvojil že lani, letos pa jo je pričakovano oblekel po 3. etapi na Celjskem gradu, na katerem mu je – enako kot lani – pripadla tudi dnevna zmaga. Vendar to še ni vse, kar bo dvakratni šampion Toura Tadej Pogačar pokazal na domačih cestah. Danes bo na vrsti kraljevska etapa, ki ga bo peljala mimo domačih vrat.

Déjà vu bi Francozi rekli temu, kar se je zgodilo na včerajšnji preizkušnji, katere trasa je bila kopija lanske 2. etape z vzponi na Lipo, Svetino in Celjski grad. Pogačar se je odločil za enako potezo kot 10. junija 2021 – pospešil je na začetku vzpona na Svetino in za seboj pustil vse tekmece. Razlika je bila v podrobnostih. Lani je vse opravil sam in v cilj prikolesaril 1:22 pred Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious), tokrat je šlo za ekipni napad, z njim je bil še dovčerajšnji nosilec zelene majice Rafal Majka. Tudi tekmeci so bili bolj trdoživi. Nicola Conci (Alpecin Fenix) se je z vratolomnim spustom po mokri cesti v Celju pridružil vodilni dvojici iz ekipe UAE, vendar je bil razplet neizbežen.

Na ciljni vzpetini je Pogačar pospešil in se odpeljal, čeprav je pred tem domala vseskozi rezal zrak. Conci mu je poskušal slediti le nekaj deset metrov, pod nosom se je obrisal tudi za 2. mesto, ko se je proti cilju pognal še Majka.

Za svojim kapetanom je Poljak zaostal 11 sekund, v skupnem seštevku pa ju loči le sedem sekund. Do včeraj drugouvrščeni Domen Novak je zdaj tretji 55 sekund za zeleno majico. Ekipa UAE je pred kraljevsko etapo v idealnem položaju, čeprav je zaradi covida-19 ostala brez dveh kolesarjev. »Na koncu se zdi idealno, vendar smo imeli nekaj zapletov, tudi padec Ruija Oliveire pred vzponom na Svetino. Na koncu sva napadla z Rafalom. Lani je tu tudi deževalo, vendar cesta ni bila tako spolzka kot tokrat.

S Svetine je bila prava drsalnica in sva se spuščala zelo previdno. Sicer pa nisva hranila moči, saj sva si želela prednost, da sva lahko šla z rezervo v dolino,« je Pogačar razkril, da je želel zmagati brez padca, ki bi ogrozil njegov nastop na Touru.

Ko zavira tudi Mohorič

Enako je razmišljal Mohorič, ki se je moral po lanskem 2. mestu tokrat zadovoljiti s 6. »Vedel sem, da bom v klanec nekoliko prekratek za Pogačarja in Majko, tako se je tudi zgodilo. Na vrhu sem imel okoli 15 sekund zaostanka. Spust je bil moker, zato nisem tvegal in ostal v skupini, ne nazadnje je pred nami Tour,« je sicer neustrašni Moho večkrat stisnil zavoro.

»Poskušal sem iti s Pogačarjem in Majko, vendar nisem imel dobrih nog. Padec pred startom dirke je pustil nekaj posledic, nekoliko me je bilo strah v spustu, v katerem sem bil spet dvakrat na robu padca,« je bil previden tudi 26-letni Novak, ki je na Celjskem gradu zasedel 13. mesto.

Pogačar tudi danes ne bo hranil moči – 4. etapa se bo začela v Laškem in peljala skozi Komendo in Klanec, kjer bo šla malodane mimo vrat hiše njegovih staršev. Po tem se bo začelo zares z vzponom na Črnivec in nato iz Zgornje Savinjske na Veliko planino. »Zame bo to posebna etapa s še več prijatelji in navijači ob cesti,« je povedal Pogačar, ki na 8,2 km dolgem ciljnem vzponu ne bi smel imeti enakovrednega tekmeca.