Pogačar ne potrebuje vroče sobe, če ima slovenske ceste

Dan premora na Touru v rumeni majici. To je za Tadeja Pogačarja skorajda že rutina. Tako kot se nekaj preprostega zdijo njegove zmage na cesti. Njegova prevlada pa ni trd oreh le za tekmece, temveč tudi za poročevalce z dirke po Franciji. Na vsak način si želijo najti slabost pri 23-letnem slovenskem šampionu. Ne, ker mu ne bi privoščili tretje zaporedne zmage, temveč kar si želijo več dramatičnosti na največji kolesarski predstavi na svetu. Nič ne kaže na to, da bi jim Pogačar ugodil.

»Kdo pa si ne želi vedno zmagati? Kljub temu se ne vidim kot kanibal,« je kapetan ekipe UAE na virtualnem srečanju s sedmo silo povedal o lakoti po uspehih. V prvem tednu dirke jo je potešil z dvema etapnima zmagama in rumeno majico s prednostjo 39 sekund pred Jonasom Vingegaardom. Danca so imeli tuji novinarski kolegi veliko v zobeh, predvsem ko so iz Pogačarja želeli izvabiti odgovor, ki bi dal slutiti, da bi se lahko v treh zahtevnih alpskih preizkušnjah zlomil. Vingegaard se je namreč pohvalil, da je na daljših klancih močnejši …

»Ne vem, bomo videli, kako bo na dolgih klancih ta teden. Za nami je že nekaj vzponov, ki niso bili noro zahtevni, zdaj pa si sledijo Megève za ogrevanje, nato pa Granon in Alpe d'Huez, to bosta veliki etapi, bomo videli, kdo bo tu močnejši. Zaupam svoji pripravljenosti in upam, da bom imel ta teden dobre noge,« se ni pustil zmesti Pogačar, ki se je moral vrniti na La Planche des Belles Filles, cilj 7. etape, v kateri ga je Vingegaard presenetil z napadom, vendar mu ni mogel preprečiti zmage.

»Močno je napadel, s hitrostjo je prišel od zadaj in moral sem pokriti luknjo, vendar mi je to uspelo. Prehitel sem ga, to je bilo dobro, kajne,« je bil Pogačar morda že sit vprašanj o tem, kje vse naj bi bil adut Jumba Visme močnejši od njega.

Naprej z novo pričesko

Vendar se ni končalo tu, Danec naj bi se od Pogija bolje znašel tudi v pripeki, ki prihodnje dni čaka kolesarje. »Ne vem, bomo videli, kako bo, ko bo na dirki pritisnila vročina, nisem tako slab v vročem, pred Tourom sem treniral v takšnih razmerah. Sicer pa bo za vse enako vroče, nikomur ne ustreza pet ur dirkanja pri 40 stopinjah Celzija, mislim, da to tudi ni zdravo za nas. Čaka nas nekaj ekstremnega vremena, vendar upamo, da bomo lahko dovolj hladili svoja telesa,« je odgovoril Pogačar in dobil še eno vprašanje presenečenja.

Se je pripravljal v posebni vroči sobi, ki naj bi jo nekateri športniki uporabili pred izjemno soparnimi olimpijskimi igrami v Tokiu? »Nisem treniral v vročih sobah, prvič slišim zanje, razen če mislite na savno. Kolesarim zunaj, na cesti, to je moja služba, veliko vročih dni je bilo v Sloveniji po višinskih pripravah. Tudi Alpe d'Huez sem dvakrat prekolesaril pri 37 stopinjah, vem, kaj me čaka, ni me strah,« je debato o alpskih pasteh končal Pogačar, ki se je bržkone bal le pozitivnega covidnega testa, ki bi ga lahko izločil z dirke, vendar jih tokrat na srečo ni bilo v karavani. Tako je v njej zavladal običajni ritem dneva počitka.

»Malo dlje smo spali, si vzeli čas za zajtrk, eno uro in pol smo bili na kolesu. Zabavali smo se, pojedli smo kosilo brez ogljikovih hidratov, sledijo še masaža, striženje las, večerja in spanje, nato pa bomo pognali naprej,« je še dejal Pogačar. Medtem ko je počel vse to, so se trume slovenskih avtomobilov, kombijev, avtodomov in avtobusov s kolesi na strehah in prikolicah že valile skozi Italijo proti francoskim Alpam.

Nekateri so že včeraj zasedli položaje na današnjem ciljnem vzponu v Megève, vendar, kot je dejal Pogačar, to bo ogrevanje pred slovensko navijaško eksplozijo, ki kajpak ne bo namenjena le njemu, temveč tudi Primožu Rogliču, Mateju Mohoriču, Janu Tratniku in Luki Mezgecu.