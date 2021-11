Pochettino zasenčil celo Messija

Manchester City in Paris Saint-Germain sta v minulih dveh sezonah po enkrat igrala v finalu nogometne lige prvakov, tokrat bosta odločala o prvem mestu v skupini A. Poraženec se bo moral verjetno reševati v zadnjem krogu, zmagovalec bo z dodatno samozavestjo že razmišljal o osmini finala. A bolj kot o novem spopadu Lionela Messija in Pepa Guardiole, morebitnem debiju Sergia Ramosa, ki se je prvič od prihoda v Pariz znašel na seznamu za tekmo, in dejstvu, da so igralci obeh ekip skupaj vredni osupljivi dve milijardi evrov, se govori o trenerju Mauriciu Pochettinu.

Usoda je hotela, da bo PSG obiskal Manchester le nekaj dni po tem, ko je službo na klopi Manchester Uniteda izgubil Ole Gunnar Solskjaer. Pochettino je bil dolga leta neuslišana želja klubskega vodstva še kot trener Southamptona in Tottenhama, ki je nedavno rdečim vragom v zadnjem hipu speljal tudi Antonia Conteja. Dogodki na Old Traffordu so povzročili velik potres v nogometnem zaodrju, argentinski strateg, ki še ni dopolnil prvega leta na klopi PSG, bo zato nocoj pod posebnim drobnogledom.

»Res ni lahko igrati po reprezentančnem premoru, a vsi igralci so se še dodatno potrudili, da so bili nared,« je bil po sobotni ligaški zmagi nad Nantesom s 3:1 zadovoljen Pochettino, ki je lahko proslavljal tudi težko pričakovani prvi gol Messija v francoskem prvenstvu. »City? Vsaka tekma je zgodba zase in nanjo se bomo pripravili tako, da bomo lahko čim bližje zmagi. Gre pa za eno najboljših ekip v Evropi,« še pravi Pochettino. V Parizu se bojda ne bojijo, da bi jih lahko trener članskega moštva kaj kmalu zapustil, naj pa bi za vsak primer že vzpostavili stik z Zinedinom Zidanom, ki so ga povezovali tudi s klopjo Uniteda.

Messi naštel favorite

PSG je dobil prvo medsebojno tekmo z Man. Cityjem septembra v Parizu (2:0), ko je Messi dosegel prvi gol za svoj novi klub in se tako maščeval meščanom za izpad v letošnjem polfinalu. »Liverpool je spet podoben ekipi, ki je osvojila naslov. Nato so tu City, Bayern, Real, Atletico ... Ta sezona je med najbolj izenačenimi v zadnjih letih,« je v zadnjem intervjuju za dnevnik Marca dejal Messi. City se v tekmo podaja s točko prednosti pred Parižani, remi obema zagotavlja napredovanje, na zdrs katerega od velikanov pa bo na domači tekmi z odpisanim Leipzigom čakal Club Brugge.

49 tekem je v LP odigral Mbappe, ki ga čaka 50. nastop; Robert Lewandowski in Messi sta do tega mejnika dosegla 31 golov, Mbappe s tekmo manj 28.

Zelo napeto bo do konca v skupini B: Liverpool si je s stoodstotnim izkupičkom že priigral napredovanje, Porto ima na drugem mestu (5) le točko več od Atletica (4) z Janom Oblakom, medtem ko Milan z vsega točko na računu še vedno živi in bo tokrat gost madridske Wande. O drugem mestu v skupini C bosta ob stoodstotnem Ajaxu na medsebojnem obračunu odločala Sporting in Borussia Dortmund, v skupini D lahko Real in Inter z zmagama nad Šerifom in Šahtarjem potrdita napredovanje pred zaključnim spektaklom na Bernabeuu.