Po zapravljeni priložnosti: Timijeva težava je bila, da nihče ni kiksnil

Slovenski skakalci so na zadnji posamični tekmi olimpijskih iger v Pekingu ostali brez kolajne. Najvišje je posegel Timi Zajc do šestega mesta, preostali trije pa so se zvrstili med desetim in 12. mestom. Priložnost je bila velika, poudarjajo skakalci, a tako bo tudi v ponedeljek opoldne, ko bo na vrsti ekipna tekma za konec skakalnega dela iger.

Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota je bil po tekmi zadovoljen s prikazanim. »Sedem odličnih skokov od osmih, mogoče le finalni malo slabši od Timija, ampak to ni bil velik 'kiks'. Težava je, da nihče ni 'kiksal'. Prva dva sta danes odstopala, za tretje mesto pa je bila močna borba. Škoda, ni se izšlo, vseeno pa odlično šesto mesto, štirje fantje med 12, vsi so bili blizu, ampak nekaj malega je zmanjkalo za medaljo. Kdorkoli v prvih 15 bi lahko osvojil medaljo, mi je nismo,« je ocenil Hrgota.

Petra in Lovra veliko stali doskoki

Malce se je pomudil tudi pri doskokih na koncu desetega Petra Prevca in enajstega Lovra Kosa, ki bi lahko bila v drugačnem položaju po prvi seriji. »Mogoče bi tisti doskoki Lovra in Petra v prvi seriji dali drugačno izhodišče v drugi, ampak tako je. To je del našega športa. Če želiš medaljo, moraš vse narediti popolno. Te manjše napake so nas stale medalje,« je še enkrat omenil glavni trener.

Interni boj za ponedeljkovo tekmo

V nedeljo bo na skakalnici spremljal interni boj danes 12. Ceneta Prevca ter Anžeta Laniška, ki je po treningih v sredo in četrtek ostal brez mesta med četverico za posamično ekipo. »Bomo videli, kako bo po počutju. Dobro je, da ostajamo v ritmu. Za Timija smo nekako prepričani, da na treningu ne bo skakal, glede Lovra in Petra pa se bomo odločili jutri. Zagotovo pa bosta skakala Anže in Cene, tako da se potem dokončno postavi ekipa,« je še dodal selektor.

Zajc: Uspeh je lep, a priložnost je bila velika

Najboljši od slovenskih orlov je bil danes 21-letni Zajc. Ta je s šestim mestom sicer dosegel lepo uvrstitev, a se zaveda, da je bilo v igri več. »Uspeh je lep, ampak priložnost je bila veliko večja. Prvi skok je bil res super. Nekako eden mojih boljših, daleč me je odneslo. Drugi skok pa minimalna napaka, ampak na tako pomembni tekmi te takšna napaka veliko stane. Enostavno si je ne smeš privoščiti,« je v mešani coni dejal Zajc.

Nastop Timija Zajca na veliki napravi FOTO: Matej Družnik

»Največ napak se naredi na mizi, tam se veliko odloči. Včeraj je bila malce drugačna zgodba, je bolj pihalo. Danes je bila to ena lepših tekem v sezoni, poštena za vse. Nad razmerami se danes ne moremo pritoževati. Pet fantov je imelo v drugi seriji nekaj več kot jaz, velika tekma pač,« se na razmere ni izgovarjal najmlajši član slovenske skakalne odprave.

Zavedal se je, da je bil v igri za drugo kolajno na igrah, potem ko je s Petrom Prevcem, Uršo Bogataj in Niko Križnar osvojil zlato na mešani ekipni tekmi. »Med serijama nisem želel preveč razmišljati, da bi imel čim bolj prazno glavo. Moram reči, da mi je res uspelo, ostal sem miren, sproščen, vedel pa sem, da priložnost je. Bil sem zadovoljen, nisem želel v drugi seriji posebno napadat, divjati. Res minimalna napaka na mizi mi je veliko vzela,« je še enkrat poudaril Zajc.

Prevc: Skoka brez telemarka si na OI ne smeš privoščiti

V boju za kolajno bi lahko bil po prvi seriji tudi Peter Prevc, a ga je pristanek stal vsaj nekje med petimi in sedmimi točkami. »Telemarka nisem naredil, kar se na olimpijskih igrah ne sme zgoditi, če se želiš boriti za kolajno. V drugo sem tako samo čakal, da bi lahko popravil to, kar sem storil narobe v prvi seriji. Jeze je bilo precej, saj so bili skoki dobri, zelo dobri, ampak danes si za medaljo potreboval odličnost,« je priznal 29-letnik iz Selške doline.

Na podlago, ker so vsi pristajali v »eno luknjo«, se ni želel izgovarjati. »Ne, podlaga ni bila težava, bolj to, da se pristaja precej z višine, kar pomeni, da je kdaj za kakšnega težje. In če ne ujameš pravega trenutka, kdaj začeti pristajati, je potem že prepozno,« je še dejal in pristavil: »V bistvu smo dosegli zelo dober ekipni uspeh, manjka pa lesk.«

Nastop Ceneta Prevca na veliki napravi FOTO: Matej Družnik

Internemu boju se je za las izognil tudi Kos. Za vsega tri desetinke točke je v tem pogledu ugnal Ceneta Prevca, ki je končal mesto za njim kot enajsti. »Vsi trije skoki so bili kar na pravi ravni, kot sem včeraj dejal, sem začel uživati na tej skakalnici in olimpijskih igrah,« je dejal 22-letnik, a priznal: »Mislim, da mi ni veliko manjkalo, so bili pač drugi toliko boljši. Nimamo kaj, razočaranja ni, to so moje prve olimpijske igre, enajsto mesto, tako da sem zelo zadovoljen.«

Zadovoljen pa je bil tudi Cene Prevc. Ta je v centru Zhangjiakou prvič okusil slast tekmovanja, vseeno pa je ostalo nekaj grenkega priokusa. »To sta bila moja najboljša skoka tukaj na olimpijskih igrah. Vesel sem, da mi je to uspelo takrat, ko najbolj šteje. Naučiti pa se moram še v izteku izpeljati telemark do konca, ne pa, da se usedem v 'kahlico', na rit. To me je stalo toliko točk, da imam jutri spet borbo,« je spomnil srednji od bratov Prevc.

Z Laniškom se bosta pomerila za zadnje mesto v ekipi, sam pa pri tem ne vidi nobenih polemik. »Vseh pet fantov si zasluži biti v ponedeljek v ekipi in tako, kot je določeno, je tudi povsem pravilno. Verjamem, da če jutri skočim tako, kot znam, se nimam česa bati.«

Nedeljske tri serije za trening se bodo začele ob 12. uri, ekipna tekma pa bo v ponedeljek prav tako opoldne.