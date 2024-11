Po sijajnem začetku so se tudi pri Niki pojavile napake

Nika Prevc, najboljša smučarska skakalka prejšnje zime, je imenitno odrinila tudi v novo sezono za svetovni pokal. Potem ko je na petkovi preizkušnji mešanih ekip zbrala največ točk med vsemi, je bila dan pozneje v Lillehammerju prepričljivo najboljša tudi na uvodni ženski posamični tekmi. Na drugi se ji nato ni izšlo povsem po željah.

22,3 TOČKE naskoka je imela Nika Prevc v soboto pred Katharino Schmid, od katere jo je včeraj ločilo 48,7 točke

Prevčeva je sprva kot za stavo ponavljala vrhunske skoke z zaključnih priprav na Bloudkovi velikanki v Planici, na kateri je na začudenje vseh letela celo dlje kot fantje. Tudi zaradi tega je bila še bolj živčna kot običajno. Toda na veliki olimpijski napravi Lysgårds je uvodna dva dni ohranjala mirno kri ter kot po tekočem traku nizala sijajne nastope. Na prvi ženski preizkušnji je tekmovala v »svoji ligi«, saj je z najdaljšima poskusoma obeh serij (138,5 m in 138 m) kar za 22,3 točke ugnala drugouvrščeno Nemko Katharino Schmid (123 m in 129,5 m).

»Ker sem bila tako zelo živčna, dve noči pred Lillehammerjem sploh nisem mogla spati. Mislila sem si sicer, da sem dobro pripravljena, nekako pa nisem mogla dočakati tega, da sem zares videla, kje sem v primerjavi s tekmicami,« je priznala 19-letnica iz Dolenje vasi pri Železnikih in pripomnila, da bo po prepričljivem zmagoslavju, že osmem med svetovno elito, verjetno bolj pomirjena. Z blestečim startom je dala misliti tudi najhujšim nasprotnicam z njihovimi trenerji vred.

Niki Prevc je prva čestitala njena soimenjakinja Nika Vodan. FOTO: Geir Olsen/Reuters

»Nika Prevc je v tem trenutku razred zase. Na tej napravi leti izjemno dobro. V normalnih razmerah jo bo tu težko ugnati. Če pa se ji bo prikradla kakšna napaka, kakršno je naredila v kvalifikacijah, potem je premagljiva,« je nekdanji avstrijski as Heinz Kuttin, ki je spomladi prevzel vodenje nemške ženske vrste, nakazal spremembo na vrhu. In res, v sneženju, zaradi katerega so norveški prireditelji tekmo začeli uro prej, kot je bilo sprva predvideno, je Prevčeva pokazala povsem drug obraz.

Verjame, da zna to popraviti

Če je bila v soboto debelih 20 točk pred Schmidovo, je včeraj s skokoma, dolgima 121 in 113 metrov, za 28-letno Nemko (133,5 m in 123 m), ki je zmagala pred rojakinjo Selino Freitag (130 m in 129 m) in Avstrijko Liso Eder (127 m in 128 m), na 11. mestu zaostala za 48,7 točke. »Na žalost sem tokrat naredila preveč napak, ampak sem kljub temu dosegla zelo solidno uvrstitev. Zdaj moram ohraniti zaupanje vase, saj verjamem, da znam to popraviti,« je izjavila mlada članica kranjskega Triglava, ki je morala rumeno majico vodilne v skupni razvrstitvi za svetovni pokal že po prvem dnevu predati Schmidovi (180 točk).

Prevčeva je s 124 točkami zdrsnila na tretje mesto, potem ko je pred njo skočila tudi Freitagova (140). Med našo šesterico se je obakrat v finale prebila le še Nika Vodan (19. in 25.), enkrat pa ob Emi Klinec (13.), ki so jo v soboto diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa, tudi Taja Bodlaj (30.). Tina Erzar in Katra Komar sta bili obakrat prekratki že v kvalifikacijah.

»Za nami je kar težka tekma, saj je ves čas snežilo. Nekatere so se na te razmere navadile bolje kot druge, vendar pa v tem ne smemo iskati izgovorov. Tokrat so dekleta skakala veliko slabše kot v soboto, to velja predvsem za Niko Prevc. Vesel sem, da se je Ema Klinec po diskvalifikaciji zbrala, a zna še veliko bolje, Niki Vodan pa čestitam za točke,« je pod uvodni konec tedna v novi tekmovalni zimi potegnil črto glavni trener slovenske ženske vrste Jurij Tepeš.

Moško čast reševal Lanišek

V moški konkurenci je slovensko čast reševal predvsem Anže Lanišek. Potem ko se je na sobotni tekmi, na kateri je bil celo naš edini finalist, izkazal s 6. mestom, je včeraj tik pred reprezentančnim kolegom Timijem Zajcem zaokrožil najboljšo petnajsterico. A s svojim izkupičkom ni bil najbolj zadovoljen. »To ni bil najboljši dan. Preprosto nisem bil dovolj sproščen in igriv,« je pojasnil Lanišek.

Anže Lanišek je v soboto reševal slovensko čast. FOTO: Geir Olsen/Reuters

Žak Mogel (34. in 37.) in Lovro Kos (46. in 48.) sta – tako kot Domen Prevc, ki je v sobotnih kvalifikacijah spektakularno padel, v včerajšnjih pa ga je doletela diskvalifikacija zaradi neustreznega tekmovalnega dresa –, ostala praznih rok. »Z Lillehammerjem ne moremo biti zadovoljni, saj smo imeli preveč težav, česar si ne bi smeli privoščiti. Anže in Timi sta lahko kmalu spet pri vrhu, zlasti pri drugih pa bo treba narediti večji korak naprej. Dvigniti moramo glave in v Ruki pokazati boljšo sliko,« je dejal slovenski selektor Robert Hrgota.

Dvigniti moramo glave in v Ruki pokazati boljšo sliko.

Z rumeno majico je Lillehammer nekoliko nepričakovano zapustil Nemec Pius Paschke, ki je sobotni zmagi dodal še drugo mesto. Včeraj je pred 34-letnim Bavarcem zmagal Avstrijec Jan Hörl. Vrhunsko pripravljenost naših severnih sosedov sta potrdila Daniel Tschofenig, ki se je po drugem mestu na uvodni tekmi zavihtel še na tretjo stopnico, medtem ko je branilec velikega kristalnega globusa Stefan Kraft še drugič zapored pristal tik pod zmagovalnim odrom..

Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval v Ruki na Finskem, kjer se bodo za točke na najvišji ravni potegovali le skakalci. Najboljše skakalke na svetu se bodo naslednjič med seboj merile 14. in 15. decembra v Pekingu.