Planica 2022: spet v najlepšem sijaju – z navijači!

Največji slovenski športni praznik bo po dveh letih znova dostopen za vse ljubitelje smučarskih poletov v dolini pod Poncami. Obiskovalci ste v Planici nazadnje pričarali nepozabno kuliso marca, leta 2019, obdobje covida 19 pa je poskrbelo, da sta dve tekmovanji v Planici potekali brez občinstva. Organizacija prestavljenega svetovnega prvenstva v poletih, ki je bilo na sporedu decembra leta 2020, je Planico predstavila v novi luči. Spektakularno tekmovanje pod žarometi je letalnico bratov Gorišek prikazalo v novi podobi, svetlobni efekti v nočni zimski idili doline pod Poncami pa so poskrbeli za nov list v zibelki letenja na smučeh.

Program Četrtek, 24. 3. 2022 (kvalifikacije): 9.00 Uradni trening 10.00 Uradni trening 11.00 Kvalifikacije Oder Val 202: Joker out Petek, 25. 3. 2022 (posamična tekma) 12.30 Poskusna serija 14.00 Prva serija Finalna serija Uradna razglasitev rezultatov Oder Val 202: Zmelkoow Sobota, 26. 3. 2022 (ekipna tekma) 9.00 Poskusna serija 10.00 Prva serija Finalna serija Uradna razglasitev rezultatov Oder Val 202: Mi2 Nedelja, 27. 3. 2022 (posamična zaključna tekma sezone 2021/22) 9.00 Poskusna serija 10.00 Prva serija Finalna serija Uradna razglasitev rezultatov Oder Val 202: Veseli Begunjčani

Marca 2021 je bila Planica na tradicionalnem finalu sezone svetovnega pokala še drugič primorana pozdraviti zgolj tekmovalce, spremljevalno osebje in organizatorje, že takrat pa smo si vsi želeli, da se je to zares zgodilo zadnjič – Planica brez gledalcev je drugačna Planica.

Olimpijska sezona 2021/22 ob skakalnice in letalnice ponovno vrača občinstvo, ne samo ljubitelji letenja na smučeh, tudi tekmovalci, za katerimi bo sezona polna vrhuncev, vzponov in padcev, pa si lepšega zaključka, kakršen je v najlepši dolini na svetu, ne znajo predstavljati.

Cene vstopnic Vstopnice prodajajo vse poslovalnice Kompasa in M-Holidays. Vstopnice so na voljo tudi na vseh Petrolovih bencinskih servisih in v poslovalnicah Eventim. ODRASLI (četrtek) 20 EUR OTROCI (četrtek) 5 EUR (od 7 do vključno 14 let) Otroci do vključno 6 let imajo brezplačen vstop vse dni, potrebujejo pa brezplačno vstopnico! ODRASLI (petek, sobota, nedelja) 33 EUR OTROCI (petek, sobota) 6 EUR (od 7 do vključno 14 let) Otroci do vključno 6 let imajo brezplačen vstop vse dni, potrebujejo pa brezplačno vstopnico! OTROCI (nedelja) Otroci do vključno 14 let imajo brezplačen vstop, potrebujejo pa brezplačno vstopnico! TRIBUNA A 85 EUR TRIBUNA KAVKA 95 EUR Tribune Otroci do vključno 2 let imajo brezplačen vstop na tribune. Otroci od 3. leta dalje potrebujejo vstopnico za tribuno

Z vlakom v Planico

Organizacija svetovnega pokala v smučarskih poletih 2022 bo sledila trajnostnim modelom organizacije tekmovanj v Planici iz preteklih let in jih poskušala še nadgraditi. V letu 2022 bomo nadaljevali s sodelovanjem s Slovenskimi železnicami in obiskovalce nagovarjali k uporabi javnega železniškega prometa kot alternativi uporabe lastnih prevoznih sredstev. Ob predložitvi vstopnice za prireditev bodo obiskovalci imeli popust pri nakupu vozovnic za vlak.

Znova bodo iz bližnjih krajev organizirane tudi možnosti prihoda v Planico po označenih peš poteh.

Peš v Planico

Vsem obiskovalcem so na voljo brezplačni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice, zato svetujemo, da se v Planico ne odpravljate z osebnimi vozili. Prednost prihoda in odhoda imajo avtobusi (avtobusi z višino več kot 385 cm v Planici ne bodo mogli parkirati).

Parkiranje zunaj označenih parkirišč, predvsem ob cesti in na travniških površinah, bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala. Vstopna mesta za avtobusni krožni prevoz, ki se začne nekaj ur pred tekmami, se nahajajo v Kranjski Gori, Podkorenu in Ratečah.

Krožni prevozi, namenjeni obiskovalcem z akreditacijami, se prav tako začnejo nekaj ur pred tekmami, vstopno mesto pa je na parkirišču hotela Kompas v Kranjski Gori.

Vse obiskovalce naprošamo, da ob povratku iz Planice na avtobuse vstopajo strpno, umirjeno in pazljivo. Vstopanje bo usmerjeno s strani rediteljev in varnostnikov, ki bodo s pomočjo varnostnih ograj in nadzorovanih vhodov do avtobusov poskrbeli za čim manjšo gnečo in hitrejši odhod.

Vstop na prizorišče

Območje Planice v dneh tekmovanja predstavlja širši prireditveni prostor. Ker želimo na vhodih preprečiti gnečo in obiskovalcem omogočiti čim hitrejši prihod na prizorišče, bomo na zunanjih vhodih opravili kontrolo vstopnic. Sledil bo vstop na območje prireditve.

Obiskovalci s prtljago bodo usmerjeni na posebne vhode za pregled prtljage.