Peter jasno pokazal Timiju, naj se gre solit

Spektakel na velikanki v Oberstdorfu je le še potrdil, da so slovenski asi rojeni letalci na smučeh. Po zmagoslavju Domna Prevca in Timija Zajca na petkovi superekipni preizkušnji sta 24 ur pozneje prvi dve stopnici na odru za najboljše zasedla Zajc in Peter Prevc, ki je včeraj kot naš najboljši reprezentant ponovil izvrstno drugo mesto.

Zajcu je po vseh težkih trenutkih, ki jih je imel v tej sezoni, po zmagi močno odleglo. »Na svetovnem prvenstvu na Kulmu sem bil malce razočaran nad tretjim mestom, čeprav je bil to seveda velik uspeh. V Oberstdorfu sem odlično opravil svojo nalogo in z doseženim sem zelo zadovoljen. Na to zmago sem dolgo čakal, to letalnico pa prav obožujem,« je od silne sreče v soboto kar žarel Zajc, potem ko je s poletoma, dolgima 230 metrov, slavil svojo četrto zmago v svetovnem pokalu (prvo po podvigu na lanskem finalu v Planici).

Timi Zajc se je po skoraj letu dni spet veselil zmage. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Na poti do nje mu je pomagal tudi glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota, ki mu je pred finalnim nastopom – tako kot dan prej – znova znižal zaletišče. Z dodatnimi točkami je nato za 4,2 točke odbil napad Petra Prevca (230,5 m in 232 m), ki je po uvodni seriji še vodil. Potem ko je kapetan slovenske eskadrilje videl, da mu je reprezentančni kolega in sostanovalec za malo izpred nosa speljal zmago, mu je jasno pokazal, češ da »naj se gre solit«. A se je nadvse razveselil tudi drugega mesta, s katerim se je po skoraj natanko dveh letih spet zavihtel na oder za najboljše skakalce na smučeh.

3,3 točke je včeraj ločilo Petra Prevca od zmage v Oberstdorfu.

»To je odličen rezultat. Prikazal sem dva vrhunska poleta in vse se mi je pokrilo. To so bile končno spet prave letalske daljave,« je bil vidno zadovoljen 31-letni šampion iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je za 4,8 točke na tretje mesto potisnil svetovnega prvaka v poletih, rekorderja in vodilnega v skupni razvrstitvi Stefana Krafta (222 m in 225,5 m). Avstrijski šampion je včeraj s poletoma, dolgima 224 in 217 metrov, vrnil udarec za že deseto zmago v sezoni in skupno 40. v svetovnem pokalu – več jih imata le rojak Gregor Schlierenzauer (53) in Finec Matti Nykänen (46) –, a njegova prednost pred Petrom (223,5 m in 224 m) je znašala vsega 3,3 točke.

»V soboto sem dosegel prve posamične stopničke na tukajšnji letalnici, tokrat pa mi je le malo zmanjkalo do zmage,« je razkril najstarejši od bratov Prevc, ki ga je ob izteku spodbujala tudi žena Mina. Tik pod zmagovalnim odrom je včeraj pristal četrtouvrščeni Zajc (222 m in 213 m), ki je za pičle 0,2 točke zaostal za tretjeuvrščenim Japoncem Rjojujem Kobajašijem (224 m in 215 m). Med elitno deseterico je dvakrat poletel tudi Petrov brat Domen Prevc (5. in 10.), obakrat se je v finale prebil tudi Lovro Kos (15. in 24.), včeraj pa se je do točk dokopal tudi Žak Mogel (31. in 27.).

Mučile so se z zaletno smučino

Najboljše smučarske skakalke so se med seboj merile na najmanjši napravi v koledarju svetovnega pokala v Hinzenbachu, na kateri se je od Slovenk najbolje znašla Nika Prevc. Vodilna v skupnem seštevku se je po sobotnem četrtem mestu včeraj zavihtela na drugo stopnico, s čimer se je veselila jubilejne desete uvrstitve na zmagovalni oder.

Nika Prevc (levo) je včeraj zaostala le za Avstrijko Evo Pinkelnig. FOTO: Voranc Vogel

S skokoma, dolgima 86 in 87,5 metra, je za 7,7 točke zaostala le za avstrijsko šampionko Evo Pinkelnig (90 m in 90,5 m), ki je na veselje domačih navijačev še drugič zapored preskočila vso konkurenco in se v skupni razvrstitvi povzpela na drugo mesto. V vodstvu ostaja Prevčeva, ki ima pred 35-letno članico kluba Tschagguns zajetnih 208 točk naskoka. »Najbolj zadovoljna sem s svojim kvalifikacijskim nastopom (1.). V prvi seriji sem malo pokvarila, finalni je bil malo boljši, kar je zadostovalo za odlično drugo mesto,« je izjavila še ne 19-letna skakalka iz Selške doline.

10 stopničk ima zdaj Nika Prevc v svetovnem pokalu.

Nika Križnar je osmemu mestu v Hinzenbachu dodala 19., povratnica Ema Klinec je izvlekla 13. in 26. mesto, mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar je pristala na 23. in 20. mestu, do točk se je enkrat dokopala tudi Katra Komar (21.), brez njih pa je obakrat ostala mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj.

»Drugo mesto Nike Prevc je obliž na ves konec tedna, ko smo se mučili z zaletno smučino, ki ji nekako nismo prišli do dna. Dekleta so morda imela izjemno slabe hitrosti zavoljo same napetosti ali prevelike želje, zaradi česar nismo dosegli lepega ekipnega uspeha,« je črto pod tekmi v Zgornji Avstriji potegnil glavni trener slovenske vrste Zoran Zupančič.

Naslednji preizkušnji – tako ženska kot moška – bosta že v petek v Lahtiju.