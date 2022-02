Ko spomin seže k prejšnjim zimskim olimpijskim igram pred štirimi leti v Južni Koreji, se razgrinjajo različna poglavja. Med drugim o odmevnih slovenskih dosežkih. Najodmevnejšega je zagotovil Jakov Fak. Naš odlični biatlonec je na izjemno zahtevni 20-kilometrski tekmi v primežu sneženja, večernega mraza in vetra osvojil srebrno kolajno. V Pjongčangu je bil tako naš najuspešnejši olimpijec in ne glede na to, da pri 34 letih ne kaže več tako blestečih izidov med svetovno elito, bo udarni adut slovenskega biatlona tudi v Pekingu. Jakov Fak se domala poldrugo desetletje kosa s svetovno biatlons...