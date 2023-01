Osebne stvari ostale pred dvorano

Nepopisna gneča je pričakala slovenske rokometaše, ko so včeraj opoldne dopotovali iz Katovic v Krakov. Kar deset reprezentanc se je hkrati znašlo v hotelu Novotel Krakow Centrum, štiri so sinoči odigrale zadnje tekme prvega dela 28. svetovnega prvenstva, šest jih bo danes začelo glavni del. Slovenska odprava je za nameček vsak dan bolj številna, selektor Uroš Zorman bo proti Iranu (15.30) lahko računal tudi na Mateja Gabra, ki se je odzval klicu domovine.

»V nedeljo zvečer me je poklical Zorman in me povprašal po zdravju, ker želi okrepiti obrambo zavoljo težav Boruta Mačkovška. Ker sem že začel trenirati pri Pick Szegedu, sem zložil kovčke. Zjutraj sem opravil PCR-test in šel na pot. Vozil sem se osem ur in bil zelo utrujen. Je pa lepo spet priti med fante,« je dogodke opisal Gaber, ki je decembra odpovedal prihod na priprave zaradi poškodbe tetive. Bo eden od kar 20 kandidatov za nastop proti Iranu, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović.

Proti Franciji je manjkal načeti Mačkovšek in tudi zato je Slovenija prejela 35 golov. Koleno ni stoodstotno, ampak danes naj bi igral. Še bolj bo potreben na verjetno ključni tekmi za četrtfinale v petek proti Španiji in potem tudi v nedeljo proti Črni gori. »Vujovića sem ravno srečal tukaj v preddverju hotela. Nam je govoril, da nimamo bojevniških pesmi in da nismo podobni Srbom ali Hrvatom, toda pokazali bomo, da se znamo boriti. Smo absolutni favoriti, Francozov nam ni uspelo premagati, vendar nas to ni iztirilo. Vem, da so vsi trije tekmeci tukaj v Krakovu premagljivi, tudi Španija, in verjamem, da se lahko prebijemo v Gdansk in potem v Stockholm,« je večen optimist Maček.

Velike dvorane še niso videli

Slovenci so včeraj vadili v mali dvorani megalomanskega kompleksa Tauron Arena blizu obrežja Visle, veliko, ki sprejme 15.000 ljudi, bodo spoznali šele na tekmi, saj so zavrnili nekoristen termin za vadbo danes ob 9. uri zjutraj. Zorman ostaja zbran in odločen. »Lahko bi iskal alibije, a nič drugega kot zmaga ne pride v poštev. To je spet ena od tekem, ki jih je treba vzeti maksimalno resno in že v prvi minuti postaviti stvari na svoje mesto,« tekmeca spoštuje Zorman, ki je dočakal tudi dobre novice iz zdravniškega tabora, saj ultrazvok pri Roku Ovničku ni pokazal ničesar resnega.

Zormanu poraz s Francijo ni pustil globokih brazgotin. »Nismo čisto verjeli v to, da lahko zmagamo. Prisotni so bili bila živčnost, trema, preveč spoštovanja, roke so bile malo krajše, noge malo težje. Cilj je zdaj enostaven, pred nami so tri ekipe, ki so nam po fiziki podobne,« je razmišljal Zut in v spoštljivem tonu govoril o Vujoviću, pri katerem je bil najprej kapetan, potem pa pomočnik. Bilo je burno razmerje ... »Vujo je strokovnjak, legenda jugoslovanskega rokometa, Sloveniji je prinesel kolajno. Vsa čast. Bili so vzponi in padci, a mi smo osebne stvari pustili pred dvorano, zanimata nas samo dve točki.«