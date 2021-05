Olimpiji v Domžalah ne bo lahko

Izid in pari 32. kroga – Bravo : Celje 2:0 (Mitja Križan 68., Martin Kramarić 82.), Maribor – CB24 Tabor (večerna tekma); danes: Mura – Koper (15.00), Domžale – Olimpija (17.15); jutri: Aluminij – Gorica (17.00); vrstni red: Olimpija 58, Maribor 53, Mura 52, Domžale 48, Koper 42, Bravo in CB24 Tabor po 40, Aluminij 32, Celje 31, Gorica 23.

Pri obeh Olimpijinih naslovih državnega nogometnega prvaka je bil zadnji derbi Ljubljanske kotline v Domžalah razburljiv. Toda zeleno-beli so se obakrat srečno izvlekli iz domžalskega prijema. Tudi v današnji tekmi 32. kroga 1. SNL se nakazuje sila vznemirljiva tekma najboljših moštev pomladi, v derbiju bi utegnil imeti eno glavnih vlog domžalski najstnik. Dvajset let bo dopolnil 30. julija.Devetnajstletni Ljubljančan iz Šmartnega pod Šmarno goro je v tej sezoni postal pravnomočni član najboljše domžalske enajsterice in tudi eden od udarnih mož, pred katerim je lepa prihodnost. Igral je 28 tekem in skoraj 2000 minut, natančno 1989.»Nikakor. Saj vidite, kako se razpleta prvenstvo. Na eni tekmi zmagaš in si že bliže tekmecem pred seboj. Morda smo res zapravili priložnost, da bi se še bolj vključili v šampionsko bitko, ampak zmaga bi nam vrnila možnosti.«»Vsaka tekma je zgodba zase. Ni univerzalne formule, čeprav je naša povezana s slogom igre. Držimo se napadalnih načel, biti čim bliže tekmečevim vratom tudi takrat, ko nimamo žoge v svojih nogah. Želimo, da tekmeca čim dlje držimo na njegovi polovici, z žogo v nogah ali brez nje. Pomembno je, kako se odzovemo, ko izgubimo žogo.«in. Za Đorđa vemo, zakaj, Andres pa je sila neugoden, ker je atipičen napadalec za slovensko ligo, saj je telesno zelo močan. Odlično izkorišča svojo višino in je močan v igri z glavo.«»Počutim se odlično, trener mi zaupa in stremi k napadalni igri, ki mi nadvse ustreza. Veliko lahko tečem, kar mi, če sem iskren, vedno ne ustreza. Zaradi tega sem pomaknjen na krilni položaj. Kot riba v vodi se počutim v vlogi centralnega zveznega igralca.«»Pogosto se tudi sam vprašam, zakaj. Pogosto pridem v položaj, ko moram zabiti gol ali izpeljati zadnjo podajo, in mi nekaj zmanjka. Morda zraka, preveč utrujen pridem v ključni položaj. Tudi to je del izkušenj.«»Nismo dosegli tistega, kar smo želeli, pritisk je bil za marsikoga prevelik, a je prvenstvo prineslo izkušnje. Domžalčani smo formo ohranili tudi zaradi minulega dela. Že v minuli sezoni smo šli skozi težavno obdobje, a smo ga prebrodili in postajali vse boljši.«»V nogometnem smislu se niso držali obljub, ki so mi jih dali. Po koncu kadetskega statusa pri 16 letih sem se odločil za menjavo kluba. Najbrž ne veste, moj očeje ekonom pri Bravu. Takrat resda še ni bil.«