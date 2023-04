Oblak v Barceloninem gnezdu, na Camp Nouu bo imel veliko dela

Dva razloga za veselje so imeli v četrtek navijači Juventusa. Najprej so najuspešnejšemu italijanskemu klubu vsaj začasno vrnili 15 točk v serie A, kar ga je postavilo na tretje mesto, ki vodi v ligo prvakov, zatem so si belo-črni v Lizboni priigrali še polfinale evropske lige. A že jutri zvečer lahko doživijo hladno prho, ko bodo gostili vodilni Napoli. V Nemčiji bo Bayern branil vodstvo v Mainzu, na njegov spodrsljaj bo prežala Borussia Dortmund. V Španiji bo Barcelona želela narediti pomemben korak k naslovu, ko bo gostila Atletico z Janom Oblakom, v Angliji bosta polfinalni tekmi pokala FA, Manchester United bo na Wembleyju celil rane po blamaži v Sevilli.

Juventusu so vrnili točke, ki so mu jih odvzeli januarja zaradi prirejanja računovodskih izkazov. A zgodba še ni končana. O primeru bo spet odločalo prvostopenjsko sodišče lige. Klub iz Torina je preskočil Romo, Milan, Inter in Atalanto, za drugim Laziem zaostaja le za dve točki. Toda hitro lahko zdrsne nazaj, že jutri ga čaka domači derbi z Napolijem, ki bo želel okrevati po bolečem izpadu iz lige prvakov proti Milanu in si čim prej zagotoviti prvi scudetto po letu 1990. Za mesta v ligi prvakov se obeta hud boj, Inter in Milan si ne smeta privoščiti spodrsljaja proti Empoliju oziroma Lecceju, v ponedeljek se bosta udarila tudi neposredna tekmeca Atalanta in Roma.

Značaj, želja, strast

Boj za prvaka je odprt v Angliji in Nemčiji. Manchester City bo v sredo v verjetno ključni tekmi gostil Arsenal, toda pred tem ga danes na Wembleyju čaka polfinale pokala FA proti Sheffield Unitedu, drugouvrščeni zasedbi druge lige (championship). Takšne tekme so lahko zelo nevarne, Pep Guardiola pa se bo moral odločiti, koliko bo obremenil nosilce igre, ki so med tednom izločili Bayern v četrtfinalu lige prvakov. Trojna krona je mikavna, a hitro se lahko zgodi, da ostane brez vsega. Bo Guardiola spet stavil na serijskega strelca Erlinga Haalanda in Kevina De Bruyna, ali bo taktiziral in premešal zasedbo, da bi ohranil svežino za supersredo?

Drugi polfinalni par je Manchester United – Brighton. Slednji, ki navdušuje s privlačnim nogometom, bi lahko izkoristil težave rdečih vragov, ki so v Sevilli klonili z 0:3 in končali evropsko sezono. »Razočarali smo sebe in navijače. Če želiš osvajati lovorike, moraš imeti značaj, željo, strast. Sevilla je to imela, naša predstava je bila nesprejemljiva,« je svoje igralce okaral trener Erik ten Hag. V Španiji je Barcelona na dobri poti do prve lovorike po letu 2019, ima 11 točk naskoka pred Real Madridom in 13 pred Atleticom, s katerim se bo pomerila jutri na Camp Nouu. Na Nizozemskem bo derbi med PSV iz Eindhovna in Ajaxom, zmagovalec bo okrepil pritisk na vodilni Feyenoord, ki ima osem točk prednosti in je v četrtek po podaljšku izpadel proti Romi.