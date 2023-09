Oblak in Šeško odpirata sezono

Sto in en dan od finala v Istanbulu, kjer je Manchester City z golom Rodrija premagal Inter in končno prišel do izmuzljive evropske lovorike, se danes začenja nova sezone Uefine lige prvakov, najbolj odmevnega in najbogatejšega klubskega tekmovanja na svetu. Sinjemodri Pepa Guardiole so prvi favoriti, obrambo naslova bodo začeli proti zmagovalki iz leta 1991 Crveni zvezdi.

Med elito bosta dva slovenska reprezentanta, kapetan Jan Oblak in napadalec Benjamin Šeško. Atletico Madrid je stalni član lige prvakov, z Diegom Simeonejem je dvakrat prišel do finala (2014, 2016), a obakrat priznal premoč mestnemu tekmecu Realu. Zdaj mu ne pripisujejo možnosti za odmeven dosežek. Atleti so slabo krenili v sezono, imajo dve zmagi, remi in poraz. Slednjega so doživeli v soboto v Valencii, ko je bilo 0:3. Oblak je s petimi obrambami preprečil blamažo, je bilo pa gostovanje pri netopirjih slaba popotnica pred današnjim startom pri rimskem Laziu. Tam bodo vročekrvnega Simeoneja prevevala močna čustva, pri Laziu je kot igralec preživel štiri sezone in leta 2000 osvojil tako scudetto kot italijanski pokal.

»To je bila najslabša tekma, odkar sem trener Atletica (od leta 2011; op. p.). Toda nisem jezen. Včasih je treba sprejeti, da ima ekipa slab dan. Zaupam igralcem, da bodo kmalu pokazali, da so pravi,« je bil umirjen Argentinec, najbolje plačani trener na svetu, čigar moštvo na začetku sezone močno niha. Pred reprezentančnim premorom je premagalo Rayo Vallecano s 7:0, kar je bila najvišja gostujoča zmaga »colchoneros« v la ligi.

Laziu gre še slabše v serie A. V prejšnji sezoni je zasedbo Maurizia Sarrija odlikovala jeklena obramba, s katero je bila boljša od Interja, Milana in Juventusa ter zasedla drugo mesto za premočnim Napolijem. Toda po štirih kolih nove sezone imajo nebeško modri tri točke (15. mesto), nazadnje so klonili z 1:3 pri Juventusu.

Šeško bo z rdečimi biki iz Leipziga gostoval pri švicarskemu prvaku Young Boys (18.45). Leipzig je poleti izgubil Christopherja Nkunkuja (Chelsea), Dominika Szoboszlaija (Liverpool) in Joška Gvardiola (Man. City), a našel primerne okrepitve in dobro začel sezono v bundesligi. Nanizal je tri zmage, dosegel 11 golov in le enega prejel. Prišlek iz Salzburga Šeško je v polno zadel dvakrat in morda bo 20-letnik uspešen tudi pri »mladih fantih« iz Berna.