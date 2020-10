Oblak, Iličić in Handanović že v boj za osmino finala

Iličić na klopi proti Ajaxu?

Manchester City v Franciji

Liga prvakov, 2. krog, danes, skupina A: Lokomotiv Moskva – Bayern (18.55), Atletico – Salzburg (21); skupina B: Šahtar – Inter (18.55), Borussia Mönchengladbach – Real Madrid (21); skupina C: Porto – Olympiakos (21), Marseille – Manchester City (21); skupina D: Liverpool – Midtjylland (21), Atalanta – Ajax (21).

Hitro bodo znani kandidati za pomlad pod dežnikom Uefe – potem ko so prejšnji teden odprli ligo prvakov 2020/21, najboljše klube v Evropi danes in jutri čaka novo dejanje v tem prestižnem tekmovanju, naslednji teden pa zadnje pred novim reprezentančnim premorom. Tekme si ekspresno sledijo tudi za slovenske legionarje med elito – drevi čakajo zahtevni izpiti kar tri: vratarjainter desetkoNajbolj nepredvidljiv boj se obeta v skupini B, kjer sta pred startom kotirala najvišje Real Madrid in Inter, klasična giganta evropskega nogometa, ki vselej merita najvišje doma in na tujem. Toda razplet prvega kroga je razmerje moči postavil na glavo: Inter se je na domači tekmi z Borussio iz Mönchengladbacharešil z golomv 90. minuti (2:2), Realu ni uspelo niti to, zdesetkana (covid-19) brazilska legija v majici Ukrajincev iz Šahtarja ga je prizemljila sredi Madrida (2:3).Smešno in naivno bi bilo trditi, da bi moral kdor koli biti plat zvona že v 2. krogu (od šestih) v ligi prvakov, toda prav Inter in Real Madrid bi zašla v neprijeten položaj v primeru današnjih porazov na tujem. Italijani bodo morali v Kijevu prebiti trdno linijo Šahtarja v zgoščeni postavitvi 4-1-4-1. Šahtar res pomeni ukrajinsko besedo za rudarja oziroma v Donjecku mu po rusko pravijo Šahtjor, toda igra ukrajinskih prvakov je vse prej kot rudarska. Recept za njihov uspeh je znan: odličen vratar, čvrsta obramba, pred njo pa trop Brazilcev, ki je sposoben zmleti katerega koli tekmeca v Evropi.To deluje že desetletje, tako je bilo tudi nazadnje v Madridu, ko je Šahtar šokiral nemočne Realovce. Tudilahko drevi pričakuje brazilski ples okrog gostujočega kazenskega prostora: zadnji zvezni igralec naj bi bil, pred njim linija štirih zveznih igralcevin v napadunaj bi bil pozitiven na covid-19 in ga naj ne bi bilo v kadru za tekmo, zato ga bo zamenjal izraelski krilni nogometaš, znanec Slovenceviz ciklusa bojev za euro 2020.Tudi Realu ne bo lahko kljub dejstvu, da je ekipazadihala s polnimi pljuči po odmevni zmagi v španskem clasicu z Barcelono. Nemci imajo v svojem kadru trinajst nogometašev s tržno vrednostjo 10 milijonov evrov in več, torej bi jih lahko podcenil le neumen človek. Zidane je eden najboljših trenerjev doslej, čeprav velja za mladega strokovnjaka, zato ve, da ne bi bilo modro izgubiti dveh tekem zapovrstjo in nato pričakati domnevno glavnega tekmeca za vrh skupine – milanski Inter – z ničlo na svojem računu.Če bi drevi spodrsnilo Interju in Realu, bi se lahko eden od njiju poslovil od osmine finala lige prvakov že po četrtem krogu, ko bosta igrala drugo medsebojno tekmo. V Mönchengladbachu bo glavni domači adut 27-letni napadalec, nemški nakup za 30 milijonov iz Nice, gostujoča orožja so znana:… Tudi drugi tekmi s slovenskim pridihom bosta imeli velik pomen. Atletico Madrid mora na žive ali mrtve doma premagati Salzburg, v nasprotnem primeru bi si zagotovil dramatično dogajanje vse do zadnjega kroga lige prvakov, ko ga čaka 9. decembra prav obisk Solnograškega.To bo spopad različnih nogometnih filozofij, tudi zato bo tekma med Atleticom in Salzburgom vredna ogleda, pod lupo pa vratar, ki je prejel gol le na eni od petih tekem španskega prvenstva!se je konec tedna vrnil v udarno enajsterico Atalante prvič po 8. juliju – tako tedaj kot v soboto je bila tekmica črno-modrih Sampdoria. Kranjčan je bil ob porazu Atalante med najbolje ocenjenimi igralci kluba (Gazzetta dello Sport 6, Corriere dello Sport 6, Tuttosport 6,5, Corriere della Sera 6,5), kljub temu po trditvah italijanskih kolegov ne bo začel tekme z Ajaxom, ki bi lahko odločala o drugem mestu v skupini D, v kateri domuje tudi Liverpool.