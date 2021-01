Ob avtomobilistih sta ji potrobila tudi traktorista

Nika Križnar se že zelo veseli tekem na Ljubnem. FOTO: Matevž Peršin/SZS

Najboljše smučarske skakalke na svetu se bodo konec tega tedna merile na Ljubnem ob Savinji, kjer so imele pogumne Slovenke praviloma vselej obilo uspeha. Lani so na ekipni tekmi zablestele z drugim mestom (za Avstrijkami), dan pozneje pa je med posameznicami navdušila, ki je skočila na tretjo stopnico zmagovalnega odra.Skakalka iz Delnic v Poljanski dolini bo tudi tokrat na 94-metrski napravi pod Rajhovko med vročimi kandidatkami za odmevno uvrstitev. O svojih pričakovanjih in spominih na spektakel na Ljubnem je 20-letna članica SSK Žiri, ki je predolimpijsko sezono svetovnega pokala 2020/21 pred mesecem dni odprla z izvrstnim drugim mestom v Ramsauu, spregovorila tudi za Slovenske novice.»Ker nismo imeli primerjav z drugimi reprezentancami, nisem vedela, kako dobro sem v resnici pripravljena. Zato si, če sem iskrena, res nisem obetala takšnega starta. A poleti smo dobro delali, sama sem bila pri sleherni vaji res z glavo pri stvari. Zato me ni skrbelo. Ker so bili moji skoki na zadnjih treningih čedalje boljši, sem si rekla, da nimam česa izgubiti. V Ramsauu sem se nato hitro spoprijateljila s skakalnico, to pa je bilo zame le še dodatna spodbuda za tekmo. Drugega mesta sem se nato zelo razveselila, to je moj najboljši dosežek v svetovnem pokalu. Manjkal je le še podpis.«»Da, doskok v telemark.«»Po tekmi smo se takoj odpravili na pot, da smo se še pred policijsko uro vrnili domov. Tam so me pričakali moji domači, s katerimi sem potem res malo proslavila.«»Podobna, kot je bila v Ramsauu. V tem mesecu nisem imela nobenega padca forme, moje skakanje je bilo vseskozi precej stanovitno. Morda v zraku pogrešam le malo svežine, sem pa veliko pozornosti posvetila pristanku. Moram reči, da sem v tem času zelo izboljšala svoj telemark, upam, da bom to pokazala na Ljubnem.«»Da, premor je bil res dolg. Če bi se sezona normalno odvijala, bi bile zdaj na Japonskem. Toda mene premor niti ni motil. Tako sem imela na voljo čas za trening, na katerem sem utrdila svoje skoke, lahko sem se, kot sem že prej omenila, v miru osredotočila na piljenje telemarka, se posvetila tudi nekaterim drugim malenkostim. Zelo sem bila vesela, da so se v Ramsauu naknadno odločili izvesti tekmo, pa četudi le eno. To nam je pomenilo ogromno. Sezona bo kratka, preizkušenj je malo, nekaj so jih povrhu še odpovedali … Kljub temu sem si zadala visoke cilje.«»Odkar sem prvič tekmovala tam, sem si za cilj zastavila enkrat skočiti na najvišjo stopničko. Lani sem bila tretja med posameznicami, druga z ekipo … Le zakaj se ne bi letos zavihtela na vrh? Ker je to domača tekma, mi pomeni ogromno. Skakalnica je posebna, tako da tekmice iz drugih držav težko najdejo kakšno podobno napravo. Zaradi tega imamo Slovenke na njej določeno prednost. To moramo izkoristiti in pokazati vse, kar znamo.«»Škoda, a takšna je zdaj situacija zaradi epidemije novega koronavirusa. Zares bom pogrešala navijače, pogled nanje z vrha zaletišča, njihovo navijanje. Upam, da bodo vsaj delavci ob skakalnici malo glasnejši.«»Prekrasni! Bila sem novinka, imela sem komaj 15 let, bila sem še otročja in izjemno uživala v vsem. Z mislimi sem bila povsod drugje, le na skakalnici ne. To je bila moja prva tekma med elito, končala pa sem jo na 14. mestu. Zelo sem vesela, da sem lahko svojo zgodbo, kar zadeva svetovni pokal, začela prav na Ljubnem.«»Ob cesti sem morala stati s plakatom, na katerem je pisalo: 'Potrobi za srečo.' Naloga je bila opravljena, ko mi je potrobilo deset voznikov. Bilo je zelo zabavno.«»Ne, niti ne. Toda sama sem štela tudi dva traktorista, ki sta mi potrobila, kar pa ni veljalo. Zato sem morala nazaj ob cesto in počakati še na dva avtomobilista.«»Da, dve,in. Ne vem še, kaj jima bomo pripravile, toda naj ju bo kar strah.«»Tega pa ne vem. Če bi znala gledati v prihodnost, bi vedela odgovor na to vprašanje, tako pa … No, upam, da bom jaz tista, ki bo stala na najvišji stopnički.«»Najraje bi ga res, ker je družaben in ljubezniv, a ga žal ne morem. Zagotovo ga bom pogrešala, še toliko bolj takrat, ko me dlje ne bo doma, na primer med svetovnim prvenstvom v Oberstdorfu. Verjamem, da bo tudi zanj težko, saj se je medtem že dodobra navezal name. Med mojo odsotnostjo se bo moral še malo bolj navaditi na mojega fanta. Njega še ne posluša preveč, me bosta pa skupaj spremljala po televiziji.«»Da. Moram reči, da gre našim kar v redu. Ni sicer še vrhunsko, kar dobro vedo tudi sami. Ves čas navijam za, sovaščana iz Mlake, škoda, da se mu je ponesrečil nastop v kvalifikacijah Bischofshofna. Sovaščani moramo držati skupaj, kajne? No, saj navijam tudi za druge naše, da ne bo pomote.«»Želim si precej izboljšati dosežke iz prejšnje zime. Glede na to, kako sem začela sezono, mi zelo dobro kaže. Želim si v takšnem slogu tudi nadaljevati.«